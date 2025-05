Intergalactic: The Heretic Prophet n'est pas le seul jeu de Naughty Dog en développement !

Comme vous le savez, la saison 2 de la série live-action The Last of Us de HBO est en cours de diffusion avec un ultime épisode qui sortira le week-end prochain. Neil Druckmann, qui a d'ailleurs réalisé le dernier en date, a été invité dans le podcast Press X to Continue animé par Steffan Powell, que les fans de Doctor Who connaissent sans doute puisqu'il présente les making of Unleashed pour la BBC. Diffusé ce lundi soir, il contient pas mal de spoilers liés à l'épisode 6, donc faites attention. Le passage qui nous intéresse se situe à partir de 18:25 puisqu'il a été question de Intergalactic: The Heretic Prophet, le prochain jeu de Naughty Dog dévoilé en décembre durant les Game Awards, donnant lieu à une réponse fort intéressante sur les projets du studio.

Il a été demandé à Neil Druckmann de quelle manière il est capable de répartir son temps et compartimenter l'aspect créatif, ce à quoi il commencé par répondre :

Ce que je préfère dans mon travail, c'est de pouvoir gérer tellement d'idées différentes. Parfois, il y en a trop et l'une d'elles tombe par terre. J'essaie donc de limiter ces moments, mais j'aime être au cœur de l'action, comme dans les détails, comme réaliser ces épisodes, et ça me procure une certaine joie. Et puis, j'aime être de très haut niveau et soutenir d'autres personnes comme Craig Mason, mon partenaire dans la série, sachant qu'il ferait les choses différemment de moi. Mais c'est la beauté de travailler avec lui, c'est d'être surpris par un autre artiste jouant dans ce terrain de jeu que nous avons créé avec le jeu vidéo.

C'est ensuite qu'une information intéressante à propose de l'équipe derrière Intergalactic: The Heretic Prophet a été donnée :

De même, j'ai la joie de savoir que nous avons plusieurs réalisateurs sur Intergalactic. Je travaille avec deux directeurs de jeu, Matthew Gallant et Kurt Margenau. J'ai une co-scénariste, Claire Carré. Il y a donc des moments où je suis absent et où ce sont eux qui dirigent. Je reviens et je suis surpris et ravi de certains choix qu'ils ont faits, tandis que d'autres m'arrachent les cheveux et nous obligent à changer de cap ou à nous disputer, convaincus que j'ai tort.

Si nous savions déjà pour les deux premiers cités, ce n'était pas le cas pour Claire Carré, qui est donc directrice narrative selon son site personnel.

Il aurait pu s'arrêter là, mais a lâché l'air de rien une information qui va clairement réjouir de nombreux joueurs compte tenu de l'absence de réelle nouveauté de la part du studio depuis 2020 et The Last of Us Part II. Oui, Naughty Dog développe un autre jeu en parallèle d'Intergalactic: The Heretic Prophet !

Et puis, il y a un autre jeu en cours de développement dans Dog, où je joue davantage le rôle de producteur. Je peux encadrer et observer l'autre équipe, donner mon avis et être le principal responsable. J'apprécie tous ces rôles et le fait de passer de l'un à l'autre rend mon travail très stimulant et toujours nouveau. Je ne m'ennuie jamais.

Les joueurs n'appréciant pas les choix narratifs de Neil Druckmann seront d'ailleurs rassurés de savoir qu'il le supervise simplement. La question est évidemment de savoir qui travaille sur ce projet et surtout depuis combien de temps. Il serait logique que l'équipe ayant œuvré sur le titre multijoueur The Last of Us Online annulé en 2023 en fasse partie, de même que le directeur créatif Shaun Escayg (Uncharted: The Lost Legacy) et Anthony Newman (TLoU Part II).

Ce qui est étonnant, c'est que Shuhei Yoshida déclarait récemment que l'annulation de The Last of Us Online venait notamment de la réalisation que produire un tel jeu live service empêcherait le studio de réaliser Intergalactic: The Heretic Prophet, sous-entendant que les ressources allouées seraient donc trop importantes sur la durée. Comme le rapportait VGC en 2021, le studio n'a jamais eu deux projets en parallèle sur lesquels des centaines de personnes travaillaient en même temps, puisqu'il y en avait toujours un qui finissait par monopoliser une partie des effectifs de l'autre pendant un moment. À moins que les changements de structure en interne effectués depuis aient enfin réussi à pallier ce souci, il ne faudra donc pas attendre ce jeu mystère avant bien longtemps.

Pour rappel, selon Jason Schreier, Intergalactic: The Heretic Prophet ne devrait pas sortir avant au moins 2027, donc il ne faudra pas être pressé dans tous les cas.

