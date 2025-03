Intergalactic: The Heretic Prophet en 2026 ? Un journaliste balaye les espoirs des fans

Après Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Uncharted et The Last of Us, Naughty Dog s'attaque à une nouvelle licence. Le studio PlayStation a dévoilé lors de la cérémonie des Game Awards 2024 Intergalactic: The Heretic Prophet, un jeu d'action et d'aventure dans un univers de science-fiction qui nous emmènera aux côtés de Jordan A. Mun (Tati Gabrielle), une chasseuse de primes bloquée sur Sempiria.

Le jeu est évidemment ambitieux, c'est encore une fois Neil Druckmann qui en est le réalisateur et le projet est en conception depuis 2020. Il y a deux ans, Naughty Dog déclarait ne plus vouloir dévoiler ses prochains jeux trop à l'avance (The Last of Us Part II a mis quatre ans à sortir après son annonce), laissant penser que cette future production pourrait débarquer sur le marché dès 2026. Mais il faudra visiblement patienter un peu plus longtemps.

Sur le forum ResetEra, le journaliste Jason Schreier a affirmé que The Witcher IV et Intergalactic: The Heretic Prophet avaient été annoncés de manière « très précoce », rajoutant qu'« aucun de ces jeux ne sortira l'année prochaine ». CD Projekt a déjà annoncé que son jeu avec Ciri ne sortira pas en 2026, ce serait apparemment le même son de cloche pour le titre de Naughty Dog, bien que le studio n'ait rien confirmé pour le moment.

Vous l'aurez compris, les joueurs devront sans doute patienter au moins deux ans après l'annonce pour mettre les mains sur Intergalactic: The Heretic Prophet, qui ne sortirait pas avant 2027. C'est toujours mieux que TLOU 2. À ce train-là, le titre avec Jordan pourrait suivre le même chemin que celui avec Ellie, à savoir une sortie en fin de vie de la PS5, puis un joli remaster pour PlayStation 6 (et PC ?) quelques années après.

