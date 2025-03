Intergalactic: The Heretic Prophet parlera de foi et de religion, un gros changement par rapport aux autres jeux Naughty Dog dévoilé

Dévoilé lors de la cérémonie des Game Awards 2024, Intergalactic: The Heretic Prophet ne sera évidemment pas qu'une page publicitaire pour les marques. Le prochain jeu de Naughty Dog compte proposer une aventure épique, dans la lignée des Uncharted et The Last of Us. Le directeur du jeu Neil Druckmann a discuté avec le scénariste Alex Garland dans une vidéo publiée par Sony, sans doute pour mettre en avant la sortie cet été de 28 Ans plus tard (distribué par Sony).

Un échange « de créateur à créateur » très intéressant, dans lequel Neil Druckmann a évidemment abordé ses jeux vidéo, dont The Last of Us Part II et Intergalactic: The Heretic Prophet :

Neil Druckmann : Avec The Last of Us 2, nous avons pris certaines décisions créatives qui nous ont valu beaucoup de haine. Beaucoup de gens l'aiment, mais beaucoup de gens détestent ce jeu. Alex Garland : Qui s'en soucis ? ND : Exactement. Mais la blague, c'est du genre, vous savez quoi, faisons quelque chose qui n'intéressera pas autant les gens. Créons un jeu sur la foi et la religion.

Une déclaration évidemment ironique. Le titre du jeu était suffisamment évocateur, Intergalactic: The Heretic Prophet parlera de religion, mais Naughty Dog a quand même pris le soin de situer son action 2 000 ans dans un futur alternatif dérivé des années 1980. Une nouvelle religion est suivie sur la planète Sempiria, où s'écrase la chasseuse de primes Jordan A. Mun (Tati Gabrielle). Il s'agira donc d'« un jeu sur la foi et la religion », mais également sur la solitude :

Dans la plupart des jeux que nous avons réalisés, il y a toujours un allié à vos côtés. Je veux vraiment que vous soyez perdu dans un endroit où vous ne savez vraiment pas ce qui s'est passé ici, qui sont les gens ici, quelle était leur histoire et comment quitter cette planète – encore une fois, personne n'a donné de nouvelles de cette planète depuis 600 ans – donc si vous avez un jour espéré avoir une chance de partir, vous devez comprendre ce qui s'est passé ici.

Intergalactic: The Heretic Prophet est pour rappel attendu en exclusivité sur PlayStation 5, à une date encore inconnue.