Intergalactic: The Heretic Prophet, Naughty Dog dévoile son nouveau jeu de science-fiction qui en met déjà plein la vue !

La cérémonie des Game Awards a été riche en annonces, mais avant de conclure la soirée, Geoff Keighley avait une ultime surprise pour les joueurs. Le présentateur a bien fait monter la hype avant de diffuser une dernière bande-annonce, entièrement réalisée avec le moteur du jeu. C'est à admirer juste ici :

Ce jeu, c'est Intergalactic: The Heretic Prophet, qui prendra place dans un univers de science-fiction. Nous suivrons une jeune femme vêtue de baskets Adidas, voguant dans l'espace à bord d'un vaisseau Porsche, équipé d'un autoradio Sony. La dernière marque n'est pas du tout un hasard, Intergalactic: The Heretic Prophet est le prochain jeu de Naughty Dog, les créateurs de Crash Bandicoot, Jak and Daxter, The Last of Us et Uncharted ! Pour rappel, Sony avait déposé le nom en début d'année.

Intergalactic: The Heretic Prophet prendra place dans une nouvelle franchise et se déroulera des milliers d'années dans le futur. Les joueurs incarneront Jordan A. Mun, une chasseuse de primes qui se retrouve bloquée et sans communications sur Sempiria, une planète lointaine. Armée de son courage, de ses compétences et de son intelligence, Jordan devrait réussir l'exploit d'être la première personne à quitter l'orbite de Sempiria depuis 600 ans.

Intergalactic: The Heretic Prophet est évidemment réalisé par Neil Druckmann, Tati Gabrielle prêtera ses traits à Jordan A. Mun et à la musique, nous retrouverons Trent Reznor (Nine Inch Nails) et Atticus Ross. Troy Baker devrait prêter sa voix à un personnage encore inconnu. Le projet est en conception depuis 2020, mais aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment.