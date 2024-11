Naughty Dog : cet acteur très prolifique sera de retour dans le prochain jeu du studio

Le prochain projet de Naughty Dog reste encore mystérieux. Le studio de Sony a pendant un temps travaillé sur The Last of Us Online avant de l'annuler, mais il lui reste un jeu solo dans les tuyaux. Neil Druckmann, coprésident du studio et cocréateur de la franchise The Last of Us, a visiblement des idées pour un TLOU Part III, mais rien n'est confirmé pour le moment.

Cependant, un acteur très proche de Neil Druckmann et Naughty Dog devrait faire son apparition dans le prochain jeu du studio. Le magazine GQ a dressé un portrait de Troy Baker, dévoilant qu'il sera présent dans le futur titre de Naughty Dog. C'est Neil Druckmann en personne qui a confirmé l'information, rajoutant :

Sans hésiter, je travaillerais toujours avec Troy.

Troy Baker a commencé sa carrière dans le milieu du jeu vidéo de la pire des manières, en redoublant James Sunderland pour Silent Hill 2 HD Collection. Depuis, le comédien s'est fait remarquer dans les Brothers in Arms, Mass Effect, Resident Evil, Batman: Arkham, Metal Gear Solid, Death Stranding, God of War ou encore Far Cry, mais les joueurs retiennent surtout sa prestation de Joel Miller dans The Last of Us. Il incarnait également Sam Drake dans Uncharted 4: A Thief's End et The Lost Legacy. Prochainement, il sera au casting d'Indiana Jones et le Cercle Ancien dans le rôle-titre. Troy Baker est partout, sauf peut-être dans GTA VI.

Alors, Troy Baker incarnera-t-il de nouveau Joel Millier dans The Last of Us Part III, ou occupera-t-il un tout nouveau rôle ? Il faudra patienter pour le découvrir.