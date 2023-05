Naughty Dog donne des nouvelles de son jeu The Last of Us multijoueur et confirme le développement d'un projet solo

Certains joueurs avaient beaucoup d'attentes, fondées ou non, avant la diffusion du PlayStation Showcase de mercredi, espérant par exemple avoir des nouvelles du jeu multijoueur The Last of Us de Naughty Dog. Après tout, le studio nous avait promis plus de détails à son sujet au cours de l'année, en évoquant les 10 ans du premier épisode qui seront fêtés en juin. Sauf que rien n'a été montré. Cela aurait pu s'arrêter là, mais le studio a décidé de prendre la parole pour faire le point.

Ainsi, le développement de cette expérience multijoueur nécessite plus de temps, le jeu n'est donc pas prêt à être montré. Mais ce qui retient le plus notre attention, c'est la confirmation que plusieurs jeux sont en développement dont un en solo, ce pour quoi est connu Naughty Dog après tout.

Aux fans de The Last of Us, Nous savons que beaucoup d'entre vous attendaient avec impatience d'en savoir plus sur notre jeu multijoueur The Last of Us. Nous sommes incroyablement fiers du travail accompli par notre studio jusqu'à présent, mais au fur et à mesure que le développement s'est poursuivi, nous avons réalisé que ce qui est le mieux pour le jeu est de lui donner plus de temps. Notre équipe continuera à travailler sur le projet, ainsi que sur nos autres jeux en développement, notamment une toute nouvelle expérience solo ; nous sommes impatients d'en partager plus bientôt. Nous sommes reconnaissants envers notre fantastique communauté pour votre soutien, merci pour votre passion pour nos jeux, cela continue de nous motiver.

Suite à la publication de ce message, Jason Schreier de Bloomberg a publié un article un peu plus inquiétant quant à l'état de ce titre The Last of Us multijoueur. Les décisionnaires de chez Sony auraient ainsi ralenti le développement du jeu en réduisant les effectifs travaillant dessus après avoir réévalué sa qualité et sa viabilité à long terme. Seul un petit groupe poursuivrait son travail dessus, puisqu'il n'est pas annulé, mais nombre de ses développeurs auraient donc été réaffectés sur les autres projets du studio. Le message posté plus haut serait ainsi plus une réponse à la demande de réponse du journaliste qu'aux questionnements des joueurs...

Il est également fait mention du fait que ce serait Bungie qui aurait été chargé d'évaluer le projet en prenant en compte sa capacité à engager les joueurs sur le long terme, ce qui ne serait à priori pas le cas donc, le rachat du studio étant pour rappel lié à son expertise dans le domaine des jeux live service. Espérons pour les développeurs que toutes ces années de développement ne soient pas mises à la poubelle.

Le dernier jeu en date du studio, The Last of Us Part I, est vendu 70,99 € sur Amazon.

Lire aussi : Naughty Dog va arrêter de dévoiler ses jeux trop à l'avance