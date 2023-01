Naughty Dog va arrêter de dévoiler ses jeux trop à l'avance

Dévoiler officiellement un nouveau jeu vidéo est toujours une affaire compliquée, il faut trouver le bon moment. La période de l'année adéquate, d'abord, même si les studios optent généralement pour de grandes conférences comme l'E3 pour présenter leurs AAA, mais aussi prendre en compte le développement, afin de ne pas faire attendre les joueurs trop longtemps.

Et ça, Naughty Dog l'a bien compris, à ses dépens. Dévoilé lors de la PlayStation Experience de décembre 2016, The Last of Us Part II n'est sorti qu'en juin 2020, après plusieurs reports de quelques mois. À cette époque, les développeurs planchaient nuit et jour sur le jeu, Naughty Dog avait d'ailleurs fait l'objet d'une enquête pointant du doigt le crunch omniprésent dans le studio. Certes, le résultat est excellent, mais les équipes sont à bout, certains quittent le studio et l'image est ternie.

Depuis, Naughty Dog a un peu changé son fusil d'épaule, déjà avec The Last of Us Part I. Le remake PS5 du premier volet a été dévoilé lors du Summer Game Fest en juin 2022 avant de sortir en septembre sur la console de Sony. Un portage PC est d'ailleurs attendu en mars prochain, vous pouvez le précommander contre 53,99 € sur Gamesplanet. Le studio a préféré garder le silence sur ce projet, malgré les rumeurs, et c'est ce qu'il va continuer à faire pour ses prochains jeux, comme l'a déclaré Neil Druckmann à ComicBook. Le directeur des jeux et coprésident du studio explique :

Vous avez raison, nous avons annoncé Uncharted 4 et The Last of Us Part II bien à l'avance, mais cela a en fait un peu causé des problèmes d'équilibre travail-vie, que nous avons parfois eu au studio. En retardant un peu cette annonce, nous pourrions jouer davantage avec le calendrier et nous sommes maintenant plus conscients de la façon dont nous abordons la production. Il y a donc notre projet multijoueur de The Last of Us et il y a un autre projet dont je ne dirai rien de plus, si ce n'est que nous sommes également très exaltés.

Ce n'est pas une surprise, Naughty Dog a « plusieurs choses intéressantes » en développement depuis quelques mois, dont le fameux jeu stand-alone multijoueur de The Last of Us, qui s'est offert un nouvel artwork tout récemment. Un projet multijoueur qui devrait sortir en 2023 et qui sera donc présenté en détail dans les prochains mois, mais pour l'autre titre évoqué par Neil Druckmann, il faudra patienter un bon moment avant de le découvrir.

Concernant The Last of Us, la grosse actualité du moment concerne la série live-action de HBO, qui sera diffusée à partir du 15 janvier prochain sur HBO Max. Sauf chez nous, la plateforme de SVoD n'est pas encore disponible en France et aucun diffuseur n'a annoncé de date dans l'Hexagone. Le partenariat entre HBO et OCS est terminé depuis le début d'année, mais Amazon Prime Video diffuse déjà quelques autres séries de Warner Bros., comme Peacemaker.

Lire aussi : TEST The Last of Us Part I : non, non, ce n’est pas un remake