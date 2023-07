Naughty Dog : la fin d'une ère, le co-président Evan Wells va quitter ses fonctions

Toutes les bonnes choses ont une fin : après 25 ans de bons et loyaux services passés chez Naughty Dog, Evan Wells va quitter ses fonctions pour partir vers de nouvelles aventures. Simple développeur ayant rejoint l'écurie en 1998, il était devenu co-président aux côtés de Stephen White en 2005, poste qu'il occupait avec Neil Druckmann depuis 2020.

Visiblement attiré par de nouveaux défis et satisfait du travail accompli avec l'unité de PlayStation Studios, il va se retirer à la fin de l'année 2023. Son avenir n'est pas encore connu, mais s'il se passe dans le milieu du jeu vidéo, nous devrions en entendre parler le moment venu. Voici le message que Evan Wells a adressé à ses équipes :

Dogs,

Après 25 ans chez Naughty Dog, je voulais partager avec vous tous que j’ai décidé de me retirer à la fin de cette année.

C’est quelque chose dont je discute avec l’équipe de direction du studio Naughty Dog depuis plus d’un an, et avec Neil depuis encore plus longtemps que cela. La décision apporte avec elle des émotions accablantes et contradictoires, mais je me suis rendu compte que je suis satisfait de mon temps passé au studio et de tout ce que nous avons accompli ensemble au cours des 25 dernières années. Je ne pourrais pas être plus confiant dans la capacité de Neil à continuer à diriger le studio. C’est le bon moment pour moi de lui donner l’opportunité, ainsi qu’aux autres membres de l’équipe de direction du studio, de diriger le studio vers un avenir prospère.

Je fais des jeux professionnels depuis plus de 30 ans, et Naughty Dog a été ma maison pendant plus de la moitié de ma vie! J’ai vu ce studio passer du numéro d’embauche 14 (moi !) à l'époque de Crash 3 en 1998 à plus de 400 Dogs aujourd’hui. Chaque étape importante de la vie est liée à un projet Naughty Dog – j’ai rencontré ma femme pendant Crash Team Racing, nous avons pris notre lune de miel après avoir expédié Jak 2, nous avons eu notre premier enfant la semaine E3 lorsque nous avons annoncé Uncharted: Drake’s Fortune, et notre deuxième enfant est né en plein développement sur The Last of Us.

Travailler ici a été impressionnant et je n’ai que de la gratitude pour tout ce que j’ai pu apprendre et auquel j’ai pu participer. Et collaborer avec les équipes passionnées et motivées de SIE et des autres studios PlayStation a été un plaisir. Je n’ai jamais pris pour acquis l’opportunité que j’ai eue d’être entouré d’une créativité et d’un talent aussi impressionnants et je suis reconnaissant à tous – passés et présents – de m’avoir tant appris.

Il n’y a jamais de moment idéal pour s’éloigner, mais je suis incroyablement confiant que je quitterai le studio entre de bonnes mains. Neil et le reste de l’équipe de direction compétente et dynamique du studio sont parfaitement adaptés pour s’assurer que Naughty Dog continue de dominer l’industrie - non seulement dans les jeux que nous créons, mais aussi dans l’environnement dans lequel nous les créons. Je suis convaincu que Naughty Dog continuera à faire avancer l’industrie et notre média.

Je ne pourrais pas être plus excité par nos projets actuels et ne pas voir ces jeux jusqu’à la fin va être difficile. Mais nous n’avons jamais eu une équipe plus forte en place pour nous assurer que nous les livrerons d’une manière qui établira les normes de l’industrie et dépassera toutes les attentes.

Enfin, à tous les chiens du chenil - je suis honoré de voir ce que vous avez tous accompli, et je suis ravi d’avoir l’honneur de regarder depuis la ligne de touche alors que vous continuez tous à maintenir la culture de développement bien établie qui a conduit à notre bonne fortune et à notre série de jeux réussis. Je n’ai aucun doute que Naughty Dog atteindra de nouveaux sommets et continuera à élever la barre pour l’état de l’art.

Merci pour ce qui a vraiment été une formidable aventure, je suis ravi de voir ce que l’avenir réserve à cette équipe inspirante et je suis tellement fier de vous tous !

Evan