Naughty Dog a « plusieurs choses intéressantes » sur le feu, plus d'un jeu PS5 en développement ?

Même si Naughty Dog est un gros studio, il n'est pas du genre à jongler avec plusieurs projets avec différentes équipes à plein temps. Ainsi, en plus de 10 ans, nous avons pu seulement mettre la main sur Uncharted 3 : L'Illusion de Drake, The Last of Us, Uncharted 4: A Thief's End et The Last of Us Part II, des projets espacés de 3 ans en moyenne et tout de même ponctués par les arrivées de The Jak and Daxter Trilogy, Uncharted: The Nathan Drake Collection et Uncharted: The Lost Legacy, développés en collaboration avec d'autres sociétés.

If you tweet at me, asking about a future project, I can’t say anything... Please stay patient. We have several cool things we can’t wait to share with you. As soon as we can, we will! ❤️ pic.twitter.com/kzzCmvS5a0 — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) March 2, 2021

Mais que prépare le studio californien pour l'avenir ? La logique et les offres d'emploi voudraient que l'équipe planche sur un gros jeu PS5 avec une campagne solo, et alors que des concept arts trouvés sur la Toile avaient laissé espérer la préparation d'un univers heroic fantasy, il s'agissait finalement d'une incompréhension. Les joueurs se posent donc des questions sur la suite des festivités, et les plus insistants d'entre eux n'hésitent pas à alpaguer Neil Druckmann sur les réseaux sociaux. Peut-être un peu agacé, le directeur créatif et nouveau co-président leur a répondu avec un message global sur Twitter.

The Last of Us Part II (disponible pour 29,90 € sur Amazon.fr) est sorti en juin 2020, alors il ne faut peut être pas attendre de révélation avant la fin d'année 2021 au plus tôt dans tous les cas. Mais le fait que Neil Druckmann parle de « plusieurs choses intéressantes » a de quoi titiller : Naughty Dog a-t-il plusieurs jeux sur le feu pour la PlayStation 5, et pas seulement en pré-production ? Aurons-nous droit dans les années à venir à plusieurs grosses sorties rapprochées de la part de cet incontournable studio ? Ou l'équipe prépare-t-elle un jeu mineur, type Uncharted: The Lost Legacy, en parallèle de son projet principal, ou même tout simplement une version de The Last of Us Part II optimisée pour la PS5 ? Comme toujours, wait & see.