Naughty Dog recrute en masse, pour un jeu solo

The Last of Us Part II est maintenant sorti depuis près d'un mois sur PlayStation 4, vous pouvez l'acheter à 59,99 € à la Fnac, Naughty Dog se tourne déjà donc tout logiquement vers un nouveau projet. Certes, les joueurs attendent quand même un contenu multijoueur pour TLOU2, promis depuis belle lurette, mais l'équipe de Neil Druckmann veut aussi passer à autre chose.

Et ça tombe bien, car Naughty Dog vient de publier plusieurs offres d'emploi. Le studio est à la recherche d'un character concept artist, d'un environment artist, d'un gameplay animator, d'un technical animator, d'un cinematic lighting artist ou encore d'un level environment designer, ce dernier poste étant décrit comme une opportunité de travailler sur un jeu solo. Divers programmeurs sont également recherchés, et tout ce beau monde devrait travailler soit sur The Last of Us Part III, soit sur une nouvelle licence, d'après les dires de Neil Druckmann. Un FPS en vue ?

Le prochain jeu de Naughty Dog devrait être exclusif à la PS5, le studio appartenant à Sony Interactive Entertainment depuis 2001, et il faudra sans doute attendre de longues années avant de le découvrir.

