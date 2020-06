Naughty Dog : un The Last of Us Part III ou une nouvelle licence après The Last of Us Part II

Nous ne sommes plus qu'à dix jours du lancement de The Last of Us Part II, l'un des jeux les plus attendus de l'année. L'exclusivité PS4 est gold depuis quelques semaines, les développeurs sont donc en ce moment en train de finaliser les dernières retouches techniques du projet. Cela veut aussi dire que le directeur de création Neil Druckmann a déjà un peu de temps pour réfléchir à de futurs jeux vidéo.

Il vient ainsi de déclarer à GQ qu'il était actuellement en pleine réflexion sur le prochain jeu qu'il dirigera avec Naughty Dog. Pour le moment, il hésite entre deux approches : un The Last of Us Part III, ou une nouvelle licence.

Au fur et à mesure que vous commencez à conclure les choses, de façon créative, il y a de moins en moins de responsabilités et mon esprit ne peut s'empêcher de penser à la prochaine étape. Donc, oui, la prochaine chose pourrait être un The Last of Us Part III, ou la prochaine chose pourrait être une nouvelle licence.

Cette simple petite phrase en dit peut-être long sur l'avenir de Naughty Dog pour ce qui devrait être son premier titre exclusif à la PS5. Déjà, sans grande surprise, la franchise Uncharted devrait bel et bien rester au placard, et ensuite, le studio devrait encore une fois se concentrer sur un unique projet à la fois. Quant à savoir s'il s'agira effectivement d'un The Last of Us Part III ou d'un projet entièrement original, même Neil Druckmann ne le sait donc pas encore, mais le succès de The Last of Us Part II pourrait influencer sa décision.

