Naughty Dog : des ambitions folles pour le prochain jeu des créateurs de The Last of Us

Que prépare Naughty Dog ? Le studio derrière les Crash Bandicoot, Jak and Daxter et Uncharted nous a laissé en 2020 avec The Last of Us Part II, se contentant depuis de proposer des remakes des aventures de Joel et Ellie. Outre un TLOU Online annulé, un projet de jeu solo est en développement.

Dans le documentaire Grounded II: Making of The Last of Us Part II, Neil Druckmann laissait entendre qu'il avait des idées pour un troisième volet, mais rien n'a été confirmé depuis. Le coprésident de Naughty Dog et cocréateur de la franchise TLOU a eu droit à une belle interview promotionnelle sur le site officiel de Sony, avec des déclarations qui ont de quoi intriguer les fans :

J'ai eu la chance de travailler sur plusieurs projets de rêve et je suis actuellement enthousiasmé par un nouveau projet, qui est peut-être le plus excitant à ce jour. Il y a une appréciation croissante pour le jeu vidéo qui transcende tous les groupes d’âge, contrairement à l’époque où je grandissais. Ce changement est mis en évidence par notre aventure à la télévision avec The Last of Us, dont j'espérais qu'il comblerait le fossé entre les joueurs et les non-joueurs. Le succès de l'émission a mis le jeu à l'honneur, illustrant les expériences riches et immersives qu'il propose. Cette visibilité m'enthousiasme non seulement pour notre projet actuel, mais aussi pour le potentiel plus large du jeu vidéo à captiver un public mondial. J'ai hâte de voir comment ce nouveau jeu résonnera, surtout après le succès de The Last of Us, car il pourrait redéfinir les perceptions traditionnelles du jeu vidéo.

« Redéfinir les perceptions traditionnelles du jeu vidéo », rien que ça ! Neil Druckmann a de grandes ambitions pour son prochain projet, qui reste totalement inconnu. Est-ce The Last of Us Part III ? Eh bien pas forcément, car dans l'interview, le responsable de Naughty Dog parle bien d'évoluer, d'aller de l'avant et d'oser se lancer dans de nouvelles aventures :

Il faut prendre des risques pour trouver de nouvelles idées qui touchent le public, et même si Uncharted a été un succès retentissant, il était important pour notre studio d'innover à nouveau avec une nouvelle franchise comme The Last of Us. De nombreuses entreprises insistent pour s'en tenir à des franchises rentables, mais la culture et la philosophie de Sony Interactive Entertainment nous permettent de poursuivre de nouvelles idées. L'art nécessite du risque ; Vous ne pouvez pas concevoir parfaitement et prédire son succès. Je suis incroyablement reconnaissant que SIE nous fasse confiance pour tirer parti de nos succès passés pour explorer de toutes nouvelles voies créatives.

Bon, Neil Druckmann brosse Sony dans le sens du poil, mais Naughty Dog a quand même fait les frais de nombreux licenciements ces dernières semaines, comme d'autres studios PlayStation... Quoi qu'il en soit, les fans ont évidemment hâte d'en savoir davantage sur le prochain jeu de Naughty Dog, surtout s'il s'agit d'une nouvelle licence ! En attendant, vous pouvez retrouver The Last of Us Part II Remastered à partir de 39,90 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.