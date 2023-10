The Last of Us : une boulette qui confirme le prochain jeu de Naughty Dog ?

Naughty Dog a sorti The Last of Us Part II en 2020, alors sur PlayStation 4, la pS5 n'étant pas encore lancée à ce moment-là. Depuis, le titre a eu droit à un patch, mais surtout, les développeurs ont sorti The Last of Us Part I, sorte de remake/remaster du premier volet sur PlayStation 5. Mais visiblement, le studio a le même plan pour le second volet.

Mark Pajarillo est lead outsource artist chez Naughty Dog, et il vient peut-être de faire une grosse boulette sur son compte LinkedIn. Il a en effet indiqué dans son profil être « responsable de la supervision de la production de tous les actifs artistiques environnementaux externalisés, des armes et des accessoires interactifs pour deux titres emblématiques, The Last of Us: Part One et The Last of Us 2: Remastered ».

Oui, vous avez bien lu, l'artiste mentionne clairement The Last of Us Part II: Remastered, et si nous aurions pu croire à une simple confusion, il n'en est rien : Mark Pajarillo a rapidement supprimé le nom du jeu de son profil LinkedIn, comme si de rien n'était, mais le mal est déjà fait.

Alors, Naughty Dog va-t-il sortir une version PlayStation 5 améliorée de The Last of Us Part II ? C'est fort possible, il faut dire qu'un tel projet fait parler de lui depuis l'année dernière déjà, même s'il n'a jamais été confirmé pour le moment. Cependant, il est bon de rappeler que Naughty Dog planche déjà sur un jeu The Last of Us multijoueur, un projet solo encore inconnu, mais qu'il vient surtout de licencier des développeurs. En interne, il y a du changement, reste à voir si ce TLOU 2: Remastered ne va pas en faire les frais, même si le projet est moins ambitieux et peut rapporter facilement de l'argent.

