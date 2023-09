The Last of Us : un anniversaire qui s'annonce déjà décevant

Cette année encore, Naughty Dog va célébrer l'anniversaire de The Last of Us avec une journée spéciale. The Last of Us Day, auparavant Outbreak Day, est un évènement attendu par tous les fans pour découvrir ce que prépare les développeurs en matière de jeux vidéo, mais pas seulement.

Et cette année, nous fêtons les 10 ans de The Last of Us, un anniversaire majeur pour la franchise, plus populaire que jamais avec la série HBO. Le The Last of Us Day a bien lieu aujourd'hui, mais il ne faut pas en attendre grand-chose. Sur X, Naughty Dog a pris la parole pour annoncer qu'il ne parlera pas des futurs projets de jeux vidéo ou de la série télé. En clair, pas de TLOU 3, pas de Saison 2, et sans doute pas d'information sur le jeu multijoueur.

Alors, pourquoi organiser un The Last of Us Day ? Eh bien pour mettre à la communauté à l'honneur, comme à chaque fois, mais aussi dévoiler des produits dérivés, sans doute des statuettes et vinyles inédits. Vous pouvez retrouver The Last of Us - Saison 1 en édition limitée Blu-ray 4K UHD avec un steelbook à partir de 44,99 € sur Amazon ou à la Fnac.