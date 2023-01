The Last of Us : les ventes explosent suite à la diffusion de la série HBO

La franchise The Last of Us a déjà 10 ans et elle est plus populaire que jamais grâce à la série éponyme actuellement diffusée sur HBO Max (et sur Amazon Prime Video par chez nous). Le premier épisode a explosé les compteurs sur la plateforme de SVoD, permettant à de nombreux spectateurs qui ne sont pas joueurs de découvrir la licence de Sony et Naughty Dog.

Mais cela a aussi incité certains à se lancer dans l'aventure du jeu vidéo suite au visionnage du début de la série. Comme le rapporte GamesIndustry.biz, les ventes de The Last of Us Part I ont bondi de 238 % au Royaume-Uni, hissant le remake PS5 à la vingtième place des jeux les plus vendus outre-Manche. Idem pour The Last of Us: Remastered, sur PS4 donc, qui a vu ses ventes grimper de 322 % après le début de la série de HBO, l'amenant à la 32e place des meilleures ventes. Notons qu'il s'agit là des ventes physiques uniquement, mais il est évident que les titres de la franchise cartonnent aussi sur le PlayStation Store et pas qu'au Royaume-Uni.

Ce n'est pas la première fois qu'une série met en lumière un jeu, aussi populaire soit-il avant son adaptation. Suite à la diffusion de la série The Witcher sur Netflix, The Witcher 3: Wild Hunt s'était hissé en tête des ventes sur Steam et les romans d'Andrzej Sapkowski avaient même été réédités.

Pour rappel, Naughty Dog avait annoncé en fin d'année dernière que la saga The Last of Us s'était vendue à 37 millions d'exemplaires, un chiffre qui va évidemment évoluer dans les prochaines semaines... En attendant une possible saison 2 pour écouler des copies supplémentaires de The Last of Us Part II ?

The Last of Us Part I arrivera également sur PC le 3 mars prochain, vous pouvez le précommander contre 53,99 € sur Gamesplanet.