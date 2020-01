The Witcher : 500 000 livres réédités aux USA après le succès de la série Netflix

La franchise The Witcher est plus populaire que jamais, et pourtant, la saga du Sorceleur a débuté il y a maintenant 30 ans avec les romans d'Andrzej Sapkowski. Mais il aura fallu attendre 2007 avec le premier jeu de CD Projekt, puis ses suites (et surtout le troisième opus en 2015) pour que la licence soit réellement connue. Et Netflix en a rajouté une couche en fin d'année dernière avec la première saison d'une série prometteuse.

Et cette série justement, elle fait beaucoup de bien à The Witcher. Le troisième opus a battu des records de fréquentation sur Steam, mais les fans ont également eu la curiosité de se pencher sur les romans d'Andrzej Sapkowski. Les libraires outre-Atlantique écoulent un paquet de livres depuis quelques jours, l'éditeur Orbit Books a ainsi annoncé qu'il allait réimprimer pas moins de 500 000 œuvres de la saga The Witcher, comprenant les six écrits principaux, mais également deux collections de nouvelles. Orbit Books a déclaré :

Sorceleur - Tome 1 : Le Dernier Vœu 7,1 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 7,1€. Avec The Witcher, Andrzej Sapkowski a créé l'un des personnages les plus mémorables de la fantaisie moderne. La série a inspiré l'un des jeux vidéo les plus populaires de ces dernières années et nous sommes ravis que l'adaptation de Netflix, lancée en décembre, présente The Witcher à un tout nouveau public . La demande pour les huit livres de la série a augmenté régulièrement l'année dernière en prévision du lancement de la série sur Netflix. Depuis sa sortie, les ventes ont été phénoménales dans tous les formats (imprimés, livres électroniques et audio) et la division américaine d'Orbit réimprime actuellement plus de 500 000 exemplaires pour répondre à la demande exceptionnelle. Nous sommes conscients que les romans ne sont peut-être pas disponibles partout en ce moment, mais notre équipe d'inventaire et nos imprimeurs travaillent incroyablement dur et tous les livres seront de retour en stock et sortiront de notre entrepôt très prochainement.

Comme CD Projekt est occupé avec Cyberpunk 2077, en attendant l'arrivée de la deuxième saison sur Netflix, le mieux reste en effet de se pencher sur les livres pour retrouver Geralt de Riv. En France, les romans sont pour rappel édités par Milady, filiale de Bragelonne.

Lire aussi : The Witcher : CD Projekt signe un nouveau contrat avec l'auteur des romans, bientôt The Witcher 4 ?