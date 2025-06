The Witcher IV : faire tourner le jeu à 60 fps sera « extrêmement difficile » sur cette console

CD Projekt développe actuellement The Witcher IV, un jeu de rôle avec Ciri officialisé lors de la cérémonie des Game Awards 2024. Le studio polonais a remis ce projet sur le devant de la scène lors du State of Unreal 2025, dévoilant une démo technique. Il ne s'agissait pas du gameplay qui sera proposé aux joueurs, mais d'une note d'intention montrant les capacités de l'Unreal Engine 5.

Charles Tremblay, vice-président de la technologie chez CD Projekt, s'est entretenu avec Digital Foundry au sujet de cette démo technique impressionnante et il a déclaré qu'atteindre « 60 fps sera extrêmement difficile sur la Series S ». Oui, la petite console 100 % numérique de Microsoft tire les développeurs vers le bas, comme l'expliquait David Cage dès 2020. Pourtant, les studios sont obligés d'optimiser leurs titres sur cette machine, sans quoi ils ne peuvent pas les publier sur Xbox Series X...

Un souci remis en lumière en 2023, la Series S ne pouvait pas faire tourner Baldur's Gate 3 en coopération locale, Phil Spencer avait alors fait une fleur à Larian Studios. Finalement, le studio belge avait réussi à proposer ce mode multijoueur sur Series S via une mise à jour, de longs mois après la sortie.

CD Projekt a encore de longs mois devant lui pour terminer le développement de The Witcher IV et l'optimiser sur Xbox Series S, l'Action-RPG n'est pas attendu avant 2027. D'ici là, la prochaine génération de consoles pourrait commencer à pointer le bout de son nez. Le studio polonais n'a pas encore officialisé les plateformes sur lesquelles il sortira, mais si The Witcher IV tourne sur Xbox Series S, il pourrait débarquer sur Nintendo Switch 2, les deux consoles sont en effet assez proches en termes de puissance selon Takuto Edagawa, producteur de Wild Hearts S.

