Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 35) : le remake de The Last of Us met tout le monde d'accord

Les semaines se suivent, mais comme souvent en ce moment, le classement des jeux vidéo les plus vendus en France partagé par le S.E.L.L. change à chaque fois. Et pour une fois, les jeux exclusifs à la Nintendo Switch ne sont pas les rois, car ce sont deux exclus PlayStation qui se hissent sur les plus hautes marches du podium.

The Last of Us Part I, remake/remaster du jeu déjà culte de Naughty Dog, se retrouve en tête des ventes, suivi par Horizon Forbidden West. Le reste du classement est un peu plus classique, avec trois jeux Switch : Mario Kart 8 Deluxe, Mario Strikers: Battle League Football et Animal Crossing: New Horizons.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 29 août au 3 septembre 2022 :