TEST Mario Strikers: Battle League Football, ça manque de folie…

La fusion des univers





Oui, la licence Mario Strikers est bel et bien de retour. Si vous avez une Nintendo Switch, il est donc possible de mettre la main sur un nouvel opus connu sous le nom de Battle League Football. Cela fait plusieurs semaines que Big N. exhibe le titre au travers de quelques vidéos promotionnelles alléchantes, forcément, les fans se posent des questions sur cette nouvelle expérience. Un gameplay nerveux ? Des modes à foison ? Des contenus attrayants ? Nous avons décortiqué cette production dans tous les sens, il est temps de vous livrer nos impressions.

Fin, soigné et très coloré.

Commençons avec la partie qui nous a amusé les mirettes : les graphismes. Que ce soit en modes Portable ou TV, le rendu de Mario Strikers: Battle League Football est vraiment superbe. Le jeu est fin, soigné et très coloré. Les lumières sont éclatantes, la fluidité est au rendez-vous et les décors représentent un univers précis de la franchise Mario Bros., environnements qui fusionnent entre eux pour donner naissance à des terrains farfelus ; moitié Royaume Champignon, moitié Manoir hanté par exemple.

Dans les gradins, les spectateurs bougent constamment et encouragent leur équipe, c’est vivant, nos amis s’affolent en fonction de l’action sur la pelouse. Pour finir, nous adorons cette transition visuelle lorsqu’un personnage déclenche un tir spécial. Les textures changent d’aspect, le cel shading s’invite à la fête pour apporter à l’image un rendu dessin animé très prononcé, c’est à tomber ! En d’autres termes, c’est un bonheur pour les yeux.

Concernant la bande-son, nous avons des notes « Super Mario Bros. » que nous connaissons, mais qui ont été modifiées pour que ce soit adapté à l’univers. Nous nous retrouvons avec des musiques électriques, tirant souvent vers le rock ou l’électro, qui pulsent nos parties. Les mélopées sont agréables et se fondent avec l’ambiance psychédélique se dégageant de ce Battle League Football. Notez qu’il n’y a pas de commentaires, nous n’aurions pas été contre quelques voix off extravagantes hurlant « but ». Sur ce point, il manque vraiment quelques beuglements pour coller parfaitement au climat footballistique.

Ça titille les mains





Alors, la prise en main est-elle convaincante ? Sincèrement, oui. C’est très facile à manipuler, et il y a plusieurs subtilités pour rendre dingue son adversaire. Ainsi, il est possible de sprinter, de dribbler, de faire une passe, de lober et, bien évidemment, de tirer. Seulement voilà, en jouant sur le maintien des touches et l’inclinaison du joystick, la puissance et la trajectoire d’un shoot peuvent varier. De plus, plus nous sommes proches de la cage, plus nous avons de chance de marquer.

C’est amusant et totalement décalé.

« Mario » oblige, les règles classiques du football ne s’appliquent pas totalement. En effet, il est possible de mettre, littéralement, un kick dans la face d’un joueur, de le bousculer, ou encore de le maltraiter pour récupérer le ballon. Mieux que ça, si l’opposant se trouve sur la partie de notre terrain, les parois deviennent dangereuses lors d'un tacle ; il reçoit une décharge électrique qui l’immobilise un instant. C’est amusant et totalement décalé.

Pour pimenter le tout, des supporteurs jettent des objets que nous pouvons utiliser à tout moment pour donner du fil à retordre à l’équipe adverse. Seul petit bémol, ils ne sont pas très nombreux... En plus des carapaces, bananes et champignon, il aurait été sympathique d’user des plantes, et pourquoi pas des éclairs pour rétamer les compétiteurs quelques secondes. Quoi qu’il en soit, en cas de coup dur, si nous nous faisons brusquer un peu trop souvent, une étoile fait son apparition pour nous donner un petit coup de pouce. Nous devenons alors invincibles et pouvons combiner la puissance de cette étoile à notre tir pour avoir plus de chance de marquer.

En outre, nous pouvons prendre le contrôle de... 10 personnages seulement, c’est un peu maigre. Chaque protagoniste a des capacités et techniques uniques. Pour booster un peu les aptitudes et rendre plus résistantes nos célébrités virtuelles, nous pouvons leur mettre des équipements cocasses, à acheter dans une boutique adéquate avec des pièces gagnées durant les Coupes. Point vraiment marrant, le gabarit est pris en compte. Pour vous donner un exemple, Toad, qui est minuscule et svelte, a du mal à tacler Bowser ou encore Donkey Kong qui ont une carrure plus robuste et colossale. De quoi rendre les matchs drôles et stratégiques.

De temps à autre, un orbe S. fait son apparition et augmente la détermination d’une équipe si un joueur la touche. Il donne aussi la possibilité de déclencher une Hyper Frappe en réalisant différentes manipulations. Un énorme shoot est alors amorcé, si le ballon entre dans les cages, la team gagne non pas 1, mais 2 points. Cette « offensive » permet aussi de mettre à terre les adversaires qui se trouvent sur le chemin de notre tire. Généralement, durant ces phases, la tension devient un peu plus électrique. Impossible de s’ennuyer une seule seconde.

Faute ! Carton rouge !





Nous arrivons au point qui nous chagrine un peu : le contenu de Mario Strikers: Battle League Football. Et pour cause, nous nous attendions à un tout petit mode Histoire ou un mode Carrière à la sauce Mario Tennis Ace, il n’en est rien. Alors pourquoi pas un jeu typé « Mario Kart », avec des défis et challenges effrénés ? Là aussi, nous devons nous contenter du minimum...

Nous devons nous contenter du minimum...

Mais pour entrer un peu plus dans les détails, nous avons un coin Match Rapide qui, comme son nom l’indique, permet de jouer un match sans se prendre la tête, seul ou à plusieurs (en local jusqu’à 8, ou en ligne). Nous avons le mode principal, Coupes, que nous devons achever pour obtenir des pièces (pour acheter des tenues comme dit précédemment). Seulement voilà, les six Coupes ne sont pas difficiles et s’achèvent en... 1h12. Alors oui, un mode supplémentaire se débloque, gonflant légèrement la durée de vie de quelques minutes, mais n’a rien d’extraordinaire. Pas de défis, pas de modes farfelus, pas de... Et une fois le jeu terminé ? Eh bien, en solitaire, vous avez fait le tour.

Alors quoi ? Mario Strikers: Battle League Football nous pousse à jouer en ligne et à découvrir « Club Strikers » ; en même temps, il ne reste plus que ça à faire. Donc si vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online, vous pouvez créer votre propre club (jusqu’à 20 membres), ou encore rejoindre celui d’un ami/inconnu, pour... affronter d’autres clubs sur la Toile. L’objectif est d’amasser des points et de monter en division. En gros : devenir le meilleur. Les affrontements marchent par saison qui change toutes les semaines. Oui, c’est amusant et assez distrayant, mais il faut s’invertir... Nintendo tourne donc sa licence vers un format qui ne plaira pas à tous les joueurs. En effet, tout le monde n’a pas forcément envie de lancer une partie online et de mettre son énergie dans un tel mode.

Un épisode qui mérite beaucoup plus





Mario Strikers: Battle League Football fait légèrement grincer des dents, car le gameplay est nerveux, prenant et surtout divertissant. Posez-vous avec des amis devant votre télé, et vous passerez un excellent moment, entre tension et tranches de rigolade. De plus, il est possible de détacher les Joy-Con pour y jouer en nomade (seul ou avec un camarade), et la prise en mains n’est pas mauvaise malgré la petitesse du pad.

Certes, Club Strikers a de quoi satisfaire les compétiteurs en ligne, mais cette production manque cruellement de contenus, que ce soit au niveau des personnages, des challenges et des modes. Nintendo promet des mises à jour gratuites apportant, entre autres, de nouveaux joueurs. Mais en attendant, en l'état, il n'y a pas de quoi émoustiller. Vraiment dommage pour le coup...

Les plus Beau et coloré, à croquer !

Un gameplay électrique

Les parties endiablées à plusieurs

Club Strikers, sympathique Les moins Le mode Coupe s’achève rapidement et facilement

Pas de défis

Pas beaucoup de personnages

Pas beaucoup de terrains

Peu d’objets

Nous en faisons vite le tour en solitaire

Notation Graphisme 17 20 Bande son 15 20 Jouabilité 18 20 Durée de vie 12 20 Verdict 12 20