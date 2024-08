The Last of Us : Joel en larmes dans un nouveau teaser qui va étonner les fans

La Saison 2 de la série live-action The Last of Us se fait toujours attendre, elle n'arrivera pas avant l'année prochaine sur Max, mais le diffuseur dévoile aujourd'hui un nouveau teaser. Les fans des jeux de Naughty Dog et ceux qui ont apprécié la Saison 1 peuvent en effet découvrir des images inédites dans une bande-annonce dédiée aux futurs programmes de Max :

La séquence de The Last of Us démarre à 1:15

Si la Saison 1 suivait scrupuleusement les évènements montrés dans le jeu vidéo, mis à part un épisode entier dédié au personnage de Bill, cette Saison 2 devrait un peu plus différer de l'œuvre de base. Nous retrouvons en effet Joel (Pedro Pascal) en train de se confesser à un personnage totalement inconnu, incarné par Catherine O'Hara. Joel livre ici un gros secret, normalement dévoilé à son frère Tommy dans le jeu, laissant penser qu'il y aura des changements par rapport au jeu vidéo de Naughty Dog... pour le plus grand plaisir des fans de Pedro Pascal ? Le reste du teaser est plus fidèle, avec des personnages déjà connus comme Ellie (Bella Ramsey) et Tommy (Gabriel Luna), mais également de nouvelles têtes, notamment Isabela Merced qui incarnera Dina. Pour rappel, Jeffrey Wright reprendra son rôle d'Isaac Dixon, il le doublait déjà dans The Last of Us Part II.

The Last of Us : Saison 2 sera diffusé en 2025 sur Max, la plateforme de SVoD de HBO. En attendant, vous pouvez retrouver la Saison 1 en Blu-ray à partir de 21,90 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

