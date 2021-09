The Last of Us : première photo bluffante d'Ellie et Joel en tenue pour la série HBO !

La série Last of Us par PlayStation Productions et HBO est en gestation depuis quelques années maintenant, mais son tournage a enfin débuté plus tôt en 2021. Plusieurs acteurs clés ont été confirmés pour le casting, dont les deux comédiens qui joueront les rôles principaux d'Ellie et Joel, Bella Ramsey et Pedro Pascal.

C'était le Last of Us Day hier, et le producteur Neil Druckmann a tenu à marquer le coup en dévoilant une première photographie officielle du tournage. Elle est logiquement dédiée aux deux héros, visibles de dos et en tenue, dans une vaste plaine où un avion s'est écrasé. Des couleurs au sens du détail sur les costumes en passant par le cadrage, le résultat est impressionnant, pouvant se confondre avec un concept art ou un plan travaillé de jeu vidéo.

Toujours pas de date de sortie en vue pour cette série live-action, mais au rythme où vont les choses, nous pouvons croiser les doigts pour une diffusion fin 2022. D'ici là, The Last of Us Part II est disponible à partir de 30,53 € chez Amazon.fr.

