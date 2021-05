The Last of Us Part II : une mise à jour 1.08 apporte enfin des améliorations sur PS5 (mais pas grand-chose non plus)

Avec Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II était l'un des derniers grands jeux de la PS4. Nous pouvions logiquement imaginer que Sony Interactive Entertainment lui aurait donné un beau coup de polish pour les joueurs PS5, mais plus de 6 mois après la sortie de la console, aucune upgrade next-gen n'avait été confirmée.

Fin du suspense, The Last of Us Part II accueille une mise à jour pour l'améliorer sur PS5 dès aujourd'hui ! Vous pouvez télécharger le patch 1.08 dès maintenant, afin de débloquer une option d'affichage pour choisir entre un framerate « cible » à 60 fps inédit et l'habituelle fréquence d'images à 30 fps, la dernière offrant mécaniquement une meilleure résolution générale. Naughty Dog ne parle cependant pas de résolution 4K stable et évoque même une « fréquence d’images cible à 30 ou 60 IPS », alors en lisant entre les lignes il se pourrait bien que ces paramètres fluctuent légèrement de manière dynamique au cours de la partie, quelle que soit notre configuration.

Une fois le patch 1.08 pour The Last of Us Part II installé sur PS5, vous trouverez une option dans Affichage qui vous permettra de paramétrer la fréquence d’images cible à 30 ou 60 IPS. Vous pourrez ainsi choisir la fréquence d’images que vous préférez, pour compléter les autres améliorations apportées par la rétrocompatibilité des jeux PS4 sur PS5, comme une meilleure résolution, des temps de chargement plus rapides, et bien plus.

À part ça cette possibilité d'augmenter le framerate, aucune amélioration spéciale ne semble avoir été prévue, il faudra donc se contenter de ce qu'apporte naturellement la PlayStation 5. Naughty Dog termine tout de même son annonce en déclarant :

L’équipe a exploré le matériel de la PS5 et les possibilités qu’offre la console depuis sa sortie l’année dernière, et nous avons hâte de découvrir ce que nous réserve l’avenir. Ce patch n’est que la première étape de notre travail sur PS5. Nous vous ferons signe quand nous aurons d’autres infos à partager avec vous !

Évoque-t-il simplement ses futurs projets mystérieux pour la plateforme ? De futures mises à jour pour ce jeu ? Ou le possible remake de The Last of Us qui a fait parler de lui ces dernières semaines ? Affaire à suivre. D'ici là, The Last of Us Part II est disponible à partir de 37,96 € sur Amazon.fr.