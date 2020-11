The Last of Us Part II : une mise à jour PS5 à venir ?

Actuellement disponible exclusivement sur PlayStation 4, The Last of Us Part II est évidemment jouable sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité, mais Naughty Dog n'a pour le moment pas annoncé la moindre mise à jour à venir pour son jeu d'aventure et d'action post-apocalyptique.

Cependant, Best Buy leur a peut-être coupé l'herbe sous le pied. Le revendeur indique en effet que la version PS4 de The Last of Us Part II inclut « une mise à jour next-gen », laissant entendre que, utilisé sur une PS5, le titre a droit à des améliorations, que ce soit graphiques et/ou techniques. Une mise à jour qui sera sans aucun doute gratuite, si elle existe, pour améliorer le rendu visuel, les temps de chargement ou encore le framerate.

Pour le moment, il faut se contenter de cette spéculation, mais il ne serait pas étonnant que Naughty Dog annonce une mise à jour PS5 pour The Last of Us Part II dans les prochains jours. En attendant, le jeu est affiché à 49,29 € sur Amazon.fr.

