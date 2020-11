The Game Awards 2020 : la liste des nommés dévoilée

Comme chaque année, Geoff Keighley organisera le mois prochain les Game Awards, avec cette fois une édition 2020 un peu particulière, car se tenant dans trois pays différents en même temps. Mais l'évènement permettra de découvrir de nouveaux jeux et des bandes-annonces, tout en remettant des prix au fil de la soirée.

Et justement, les organisateurs dévoilent aujourd'hui la liste des nommés pour les Game Awards 2020, avec pas moins de six jeux qui prétendent au titre de Jeu de l'Année. Voici les nommés par catégories :

Jeu de l'Année :

DOOM Eternal ;

; Final Fantasy VII Remake ;

; The Last of Us Part II ;

; Ghost of Tsushima ;

; Animal Crossing: New Horizons ;

; Hades.

Meilleure réalisation :

Ghost of Tsushima ;

; Final Fantasy VII Remake ;

; Hades ;

; Half-Life: Alyx ;

; The Last of Us Part II.

Meilleure narration :

13 Sentinels: Aegis Rim ;

; Ghost of Tsushima ;

; The Last of Us Part II ;

; Hades ;

; Final Fantasy VII Remake.

Meilleure direction artistique :

Final Fantasy VII Remake ;

; Ghost of Tsushima ;

; Hades ;

; The Last of Us Part II ;

; Ori and the Will of the Wisps.

Meilleure bande originale :

DOOM Eternal ;

; Final Fantasy VII Remake ;

; Hades ;

; Ori and the Will of the Wisps ;

; The Last of Us Part II.

Meilleur design audio :

DOOM Eternal ;

; Half-Life: Alyx ;

; Ghost of Tsushima ;

; Resident Evil 3 ;

; The Last of Us Part II.

Meilleure performance :

Ashley Johnson (Ellie, The Last of Us Part II ) ;

) ; Laura Bailey (Abby, The Last of Us Part II ) ;

) ; Daisuke Tsuji (Jin Sakai, Ghost of Tsushima ) ;

) ; Logan Cunningham (Hades, Hades ) ;

) ; Nadji Jeter (Miles Morales, Marvel's Spider-Man: Miles Morales) ;

Jeu le plus impactant :

If Found... ;

; Kentucky Route Zero: TV Edition ;

; Spiritfarer ;

; Tell Me Why ;

; Through the Darkest of Times.

Meilleur jeu en constante évolution :

Apex Legends ;

; Destiny 2 ;

; Call of Duty: Warzone ;

; Fortnite ;

; No Man's Sky.

Meilleur jeu indépendant :

Carrion ;

; Fall Guys: Ultimate Knockout ;

; Hades ;

; Spelunky 2 ;

; Spiritfarer.

Meilleur jeu mobile :

Among Us ;

; Call of Duty Mobile ;

; Genshin Impact ;

; Legends of Runeterra ;

; Pokémon Cafe Mix.

Meilleur support communautaire :

Apex Legends ;

; Destiny 2 ;

; Fall Guys: Ultimate Knockout ;

; Fortnite ;

; No Man's Sky ;

; Valorant.

Meilleur jeu en VR / AR :

Dreams ;

; Half-Life: Alyx ;

; Marvel's Iron Man VR ;

; Star Wars: Squadron ;

; The Walking Dead: Saints & Sinners.

Meilleure innovation dans l'accessibilité :

Assassin's Creed Valhalla ;

; Grounded ;

; Hyperdot ;

; The Last of Us Part II ;

; Watch Dogs Legion.

Meilleur jeu d'action :

DOOM Eternal ;

; Hades ;

; Half-Life: Alyx ;

; Nioh 2 ;

; Street of Rage 4.

Meilleur jeu d'action et d'aventure :

Assassin's Creed Valhalla ;

; Ghost of Tsushima ;

; Marvel's Spider-Man: Miles Morales ;

; Ori and the Will of the Wisps ;

; Star Wars Jedi: Fallen Order ;

; The Last of Us Part II ;

Meilleur jeu de rôle :

Final Fantasy VII Remake ;

; Genshin Impact ;

; Persona 5 Royal ;

; Wasteland 3 ;

; Yakuza: Like a Dragon.

Meilleur jeu de combat :

Granblue Fantasy: Versus ;

; Mortal Kombat 11 Ultimate ;

; Street Fighter V: Champion Edition ;

; One Punch Man: A Hero Nobody Knows ;

; Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r].

Meilleur jeu familial :

Animal Crossing: New Horizons ;

; Crash Bandicoot: It's About Time ;

; Fall Guys: Ultimate Knockout ;

; Mario Kart Live: Home Circuit ;

; Minecraft Dungeons ;

; Paper Mario: The Origami King.

Meilleur jeu de simulation/stratégie :

Crusaders Kings III ;

; Desperados III ;

; Gears Tactics ;

; Microsoft Flight Simulator ;

; X-COM: Chimera Squad.

Meilleur jeu de sport/course :

DIRT 5 ;

; F1 2020 ;

; FIFA 21 ;

; NBA 2K21 ;

; Tony Hawk Pro Skater 1+2.

Meilleur jeu multijoueur :

Animal Crossing: New Horizons ;

; Among Us ;

; Call of Duty: Warzone ;

; Fall Guys: Ultimate Knockout ;

; Valorant.

Créateur de contenu de l'année :

Alanah Pearce ;

Jay Ann Lopez ;

Nickmercs ;

Timthetatman ;

Valkyrae.

Meilleur premier jeu :

Carrion ;

; Mortal Shell ;

; Raji: An Ancient Epic ;

; Röki ;

; Phasmophobia.

Meilleur joueur professionnel eSport :

Ian « Crimsix » Porter (Call of Duty) ;

Heo « Showmaker » Su ( League of Legends ) ;

) ; Kim « Canyon » Geon-Bu ( League of Legends ) ;

) ; Anthony « Shotzzy » Cuevas-Castro (Call of Duty) ;

Mathieu « Zywoo » Herbaut (CS:GO).

Meilleur coach eSport :

Danny « Zonic » Sorensen ( CS:GO ) ;

) ; Dae-Hee « Crusty » Park (OWL) ;

Fabian « Grabbz » Lohmann ( LoL ) ;

) ; Lee « Zefa » Jae-Min ( LoL ) ;

) ; Raymond « Rambo » Lussier (CoD).

Meilleur évènement eSport :

Blast Premier: Spring 2020 European Finals ( CS:GO ) ;

) ; Call of Duty League Championship 2020 (Call of Duty) ;

IEM Katowice 2020 ( CS:GO ) ;

) ; League of Legends World Championship 2020 ( LoL ) ;

) ; Overwatch League Grand Finals 2020 (Overwatch) ;

Meilleur jeu eSport :

Call of Duty: Modern Warfare ;

; Fortnite ;

; League of Legends ;

; Counter-Strike: Global Offensive ;

; Valorant.

Meilleur caster eSport :

Alex « Goldenboy » Mendez ;

Alex « Machine » Richardson ;

Eefje « Sjokz » Depoortere ;

James « Dash » Patterson ;

Jorien « Sheever » Van Der Heijden.

Meilleure équipe eSport :

Damwon Gaming ( League of Legends ) ;

) ; Dallas Empire (Call of Duty) ;

G2 Esports ( League of Legends ) ;

) ; San Francisco Shock (Overwatch League) ;

Team Secret (Dota 2).

Pour rappel, Cyberpunk 2077 n'est pas nommé, car il sort trop tard. Alors, qui selon vous va remporter le prix du Jeu de l'Année aux Game Awards 2020 ? En tout cas, The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima et Final Fantasy VII Remake (vendu 40,06 € sur Amazon.fr) ne devraient pas repartir les mains vides. La cérémonie aura pour rappel lieu le 10 décembre prochain.