Cyberpunk 2077 : suite à son report, il n'est plus éligible aux Game Awards 2020

Cela ne vous a sans doute pas échappé, CD Projekt a annoncé hier soir un nouveau report concernant la date de sortie de Cyberpunk 2077, désormais attendu le 10 décembre prochain. Le studio évoque des difficultés à faire fonctionner le jeu correctement sur neuf plateformes, il faudra donc patienter 21 jours de plus, mais ce délai a une incidence sur son éligibilité aux Game Awards 2020.

Car oui, comme chaque année, Geoff Keighley organisera sa cérémonie, en ligne cette fois, pour récompenser les titres qui ont marqué l'industrie au cours des derniers mois. L'organisateur avoue ne pas se baser sur le calendrier annuel, les jeux éligibles doivent être disponibles au moins quelques semaines avant la cérémonie pour être certain que tous les votants ont le temps de les tester. Cyberpunk 2077 ne pourra pas donc être nommé pour les Game Awards 2020, il faudra attendre l'année prochaine, mais avec une cérémonie 12 mois après la sortie du titre, difficile de prétendre au prix du Jeu de l'Année 2021.

À titre d'exemple, Star Wars Jedi: Fallen Order sera cette fois présent aux Game Awards 2020, mais il faut bien avouer que tout le monde l'a oublié depuis. Cependant, Super Smash Bros. Ultimate avait rencontré le même cas de figure, et était quand même reparti avec le prix du Meilleur jeu de combat un an après son lancement, et nommé dans la catégorie du Jeu de l'Année. Tout n'est pas perdu pour Cyberpunk 2077 en 2021, et surtout, le tapis rouge est déroulé pour The Last of Us Part II en 2020. Vous pouvez précommander l'édition collector de Cyberpunk 2077 à 219,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : The Game Awards 2020 : la cérémonie de remise de prix annuelle datée avec un live sur trois continents