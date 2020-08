The Game Awards 2020 : l'évènement aura bien lieu, Geoff Keighley promet du lourd

En fin de chaque année, Geoff Keighley organise depuis un moment déjà les Game Awards, une cérémonie récompensant les jeux vidéo sortis les mois précédents l'évènement et dévoilant surtout un paquet de bandes-annonces tout au long de la soirée. La cérémonie est d'habitude l'occasion d'inviter des célébrités du milieu vidéoludique, mais cette édition 2020 sera un peu différente.

Geoff Keighley a ainsi confirmé à IGN que les Game Awards 2020 auront bien lieu en fin d'année, mais il s'agira d'un évènement entièrement virtuel, la pandémie de COVID-19 ayant obligé l'organisateur à revoir ses plans. Geoff Keighley a pendant un temps envisagé de repousser l'évènement, à l'instar des Oscars, mais finalement, il aura bien lieu et l'organisateur affirme que « ce sera probablement notre plus grande cérémonie à ce jour ». Il rajoute :

Nous n'allons évidemment pas avoir 10 000 personnes dans une même pièce, physiquement, pour la cérémonie, mais je pense... vous verrez un peu de cela avec la façon dont nous organisons la gamescom. Nous faisons certainement plus que moi dans une salle, annonçant les gagnants. Je suis vraiment passionné par faire ce spectacle en direct, par opposition à quelque chose de pré-enregistré. Donc, oui, nous travaillons sur des scénarios pour présenter la cérémonie en direct avec un peu de spectacle pour les gens ... sans que le public puisse acheter des billets pour venir au spectacle, et des choses comme ça, cette année.

Geoff Keighley est donc en pleins préparatifs des Game Awards 2020, il y aura une partie de la cérémonie en direct, ce qui ne devrait pas trop dépayser les spectateurs qui suivent l'évènement en ligne. Pour rappel, l'évènement se tient généralement au début du mois de décembre, l'accent sera sans aucun doute mis sur les PlayStation 5 et Xbox Series X de Sony et Microsoft, qui devraient être disponibles d'ici là. En parlant de PS5, l'édition limitée de Far Cry 6 est déjà proposée en précommande contre 62,99 € sur Amazon.fr.

