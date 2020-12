Sea of Solitude: The Director's Cut, une nouvelle version du titre de Jo-Mei Games révélée lors des Game Awards 2020, une version physique annoncée

Sorti le 5 avril 2019 sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam, Sea of Solitude arrive bientôt sur Nintendo Switch dans une version améliorée. Jeu d’aventure indépendant développé par Jo-Mei Games et édité à la base par Electronic Arts, Sea of Solitude vous plonge dans la peau de Kay, une jeune femme qui devra explorer une ville submergée dans une lutte constante entre la lumière et les ténèbres.

Révélé lors des Game Awards 2020, Sea of Solitude: The Director’s Cut est donc attendu pour le 4 mars 2021 en exclusivité sur la Switch. Cette version améliorée éditée par Quantic Dream contiendra un script réécrit, de nouvelles voix ou encore un mode Photo. Une version physique du titre sera également de sortie le 4 mars 2021 et elle sera distribuée par Just For Games. Si vous êtes intéressés, elle est d’ores et déjà disponible en précommande sur la Fnac pour 29,99 €. Elle contiendra une copie du jeu et un autocollant exclusif.

Si vous adorez la dualité lumière / ténèbres et que la solitude ne vous effraie pas, Sea of Solitude: The Director’s Cut n’attend que vous :

Kay connait bien les monstres. Ceux que vous côtoyez, vous aussi : isolement, dépression et abandon. Ils se manifestent sous forme de bêtes effrayantes et de créatures fantastiques dans Sea of Solitude, un jeu d’action-aventure ayant reçu plusieurs prix, désormais revisité pour la Nintendo Switch sous le nom de The Director’s Cut. Explorez un monde merveilleux et troublant où les apparences sont trompeuses, pour confronter et vaincre vos peurs. Caractérisé par son histoire émouvante écrite par Cornelia Geppert, Sea of Solitude: The Director’s Cut vous emporte dans une ville engloutie sous les flots, où la lumière a été submergée par les ténèbres et où des créatures métaphoriques évoquent de profondes émotions que Kay doit surmonter. Voyagez avec Kay en bateau et à pied, naviguez à travers des paysages hostiles, résolvez des puzzles et confrontez-vous aux monstres de Kay pour l’aider à trouver sa paix intérieure, sa mer de solitude. Découvrez un monde en constante évolution grâce à des graphismes somptueux et une bande-son captivante, et faites surgir la force intérieure qui repose en chacun de nous.

La Nintendo Switch est également disponible sur la Fnac pour 299,99 €.