Sea of Solitude : la Director's Cut se lance sur Switch en vidéo

Jo-Mei Games a sorti en juillet 2019 Sea of Solitude, un jeu d'aventure atypique qui avait alors été édité par Electronic Arts dans le cadre de son programme EA Originals. Le titre n'était alors sorti que sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais il est de retour aujourd'hui sur une nouvelle plateforme, grâce à un autre éditeur.

C'est en effet Quantic Dream qui a pris Sea of Solitude sous son aile pour proposer une version Director's Cut sur Nintendo Switch, qui rajoute du contenu inédit comme des dialogues réécrits en collaboration avec Stephen Bell, de nouveaux doublages (dont en français) ou encore des cinématiques améliorées. Cornelia Geppert, fondatrice et directrice créative de Jo-Mei, est très contente de cette nouvelle version de Sea of Solitude :

Je ne pourrais être plus heureuse de lancer pour la première fois un de nos jeux sur Nintendo Switch, grâce à notre collaboration avec Quantic Dream. Cette nouvelle édition Director’s Cut est une opportunité pour de nouveaux joueurs de découvrir le voyage de Kay sous un angle plus fidèle à notre vision initiale, que ce soit en déplacement ou confortablement chez eux.

Quantic Dream précise que le titre profite de fonctionnalités nouvelles comme des commandes au gyroscope et un mode Photo permettant de modifier l'angle et la météo pour des clichés parfaits. Enfin, les streameurs sur Twitch peuvent découvrir l'extension Bottle of Hope qui permet de lancer des discussions avec leur communauté sur les thèmes abordés dans le jeu, une extension créée en partenariat avec l'association Take This.

Sea of Solitude The Director's Cut est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch, et il est vendu en édition physique grâce à Just for Games, à 29,99 € sur Amazon.