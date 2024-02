Project Orion : CD Projekt recrute de sacrés vétérans pour la suite de Cyberpunk 2077

CD Projekt s'est fait une réputation avec la franchise The Witcher, qui va se poursuivre avec une nouvelle trilogie, mais il a réussi à se diversifier avec Cyberpunk 2077, un FPS/RPG à succès. Une suite est en chantier, pour l'instant connue sous le nom de code Project Orion. Mais les choses s'accélèrent.

Depuis le début d'année, la pré-production bat son plein chez CD Projekt North America, plusieurs développeurs de l'extension Phantom Liberty ont rejoint le projet, mais l'équipe s'agrandit en recrutant des vétérans venant d'autres studios réputés. Nous retrouvons d'abord Dan Herberg, producteur exécutif qui est passé chez Panic Button et Blizzard Entertainment et a travaillé sur New World, Apex Legends et Diablo III, ainsi que Ryan Barnard, désormais directeur du design après avoir été ancien directeur de jeux chez Massive Entertainment et Ubisoft et directeur du gameplay chez IO Interactive (Hitman).

Alan Villani devient quant à lui directeur d'ingénierie, lui qui était vice-président des technologies sur plusieurs jeux Warner Bros. Games et directeur technique sur quelques Mortal Kombat. Anna Megill est désormais la scénariste principale du Projet Orion, elle qui a travaillé sur les scripts de Control, Dishonored : La Mort de l'Outsider, Avatar: Frontiers of Pandora, Guild Wars 2 ou encore le futur Fable de Playground Games. Enfin, Alexander Freed participera lui aussi à l'écriture du scénario, il est surtout connu pour avoir été romancier, designer narratif et scénariste de comics, mais également de jeux vidéo comme Star Wars: The Old Republic, il est aussi passé chez DICE, Obsidian Entertainment, Wizards of the Coast et FoxNext.

Tout ce très beau monde rejoint ainsi le directeur du jeu Gabriel Amatangelo, le directeur du jeu associé Pawel Sasko, le directeur créatif Igor Sarzynski, le directeur des cinématiques Andrzej Stop, le directeur artistique des environnements Kacper Niepokolczycki, la designeur en chef des quêtes Sarah Grummer et le directeur d'ingénierie Kacper Koscienski à Boston pour développer ce Projet Orion, évidemment très attendu par les fans.

