The Game Awards 2020 : la cérémonie de remise de prix annuelle datée avec un live sur trois continents

Chaque fin d'année est dorénavant marquée par une ultime cérémonie permettant de remettre des prix aux jeux ayant fait sensation, mais aussi et surtout servant de cadre à de nouvelles révélations, les Game Awards. L'an dernier, l'évènement a envoyé du lourd avec un premier aperçu de la Xbox Series X et l'annonce de jeux inédits tels que Senua's Saga: Hellblade II, Bravely Default II et Godfall (jeu disponible en précommande sur Amazon à 79,99 €). La petite sauterie aura bien lieu en 2020, comme l'avait confirmé Geoff Keighley le mois dernier, et nous savons désormais quand elle se tiendra.

???????? SAVE THE DATE ????????



THE GAME AWARDS

Thursday, December 10



Live from:

???? Los Angeles

???? London

???? Tokyo



A Multiworld Of Wonder Awaits... #TheGameAwards pic.twitter.com/yMLATPsHCJ — Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 23, 2020

Sans trop de surprise, ce sera donc le jeudi 10 décembre, reste à savoir s'il faudra veiller tard. La grosse nouveauté de cette édition, c'est que devant l'impossibilité d'organiser un évènement purement physique, le live aura lieu depuis trois villes sur tout autant de continents, à savoir Los Angeles, Londres et Tokyo. La retransmission sera effectuée en 4K UHD par l'intermédiaire de pas moins de 45 plateformes différentes et devrait permettre aux spectateurs de « participer et interagir avec le show par l'intermédiaire des médias sociaux, d'expériences in-game et via des extensions interactives sur les principales plateformes de streaming », comme le rapporte Variety.

Autre nouveauté, une récompense centrée sur l'accessibilité mettra en avant les développeurs de jeux et/ou plateformes qui aident à démocratiser notre loisir, notamment auprès de personnes en situation de handicap. Le Game Festival sera lui de retour avec un week-end entier de démos et streams. Geoff Keighley assure également qu'il a pu s'entretenir avec les éditeurs pour proposer les fameuses World Premieres attendues au tournant. Enfin, lui et ses équipes ont réfléchi à la manière de refléter dans la cérémonie les problèmes rencontrés au sein de l'industrie cette année, prenant comme exemple le cas d'Ubisoft. Reste à voir ce qu'il en ressortira.