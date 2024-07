Project Orion : la suite de Cyberpunk 2077 sera plus américaine

Cyberpunk 2077 et son extension Phantom Liberty auront été d'énormes succès commerciaux pour CD Projekt, une suite est évidemment en chantier. Le studio polonais planche sur le Project Orion depuis un moment déjà, la production avance, notamment grâce à CD Projekt North America, qui a recruté du beau monde.

Le studio basé à Boston devrait apporter une dimension plus américaine à cette suite, comme l'a expliqué le producteur exécutif Dan Hernberg dans un récent podcast AnsweRED :

Je pense que Cyberpunk est évidemment une histoire typiquement américaine. Il y a beaucoup d'énergie punk, et il a été écrit par un Américain, donc ça semble juste de le faire en Amérique.

Le FPS/RPG est pour rappel basé sur le jeu de rôle sur table de Mike Pondsmith, mais même si ce dernier a aidé CD Projekt pour développer Cyberpunk 2077, le jeu vidéo restait très européen, comme l'ont souligné certains joueurs. Paweł Sasko, directeur associé du jeu, raconte ainsi :

Il y a cette histoire intéressante après la sortie de Cyberpunk 2077 qui a explosé sur Reddit à un moment donné, la débâcle des plaques d'égout. (...) Il y avait ce post avec le gars disant qu'il y avait ce problème de rupture d'immersion dans Cyberpunk, et le souci concernait le fait que les couvercles des bouches d'égout étaient les plaques que l'on utilise normalement en Europe, en Allemagne, pour un trottoir. Ce ne sont pas des plaques d’égout que l’on utilise habituellement dans les rues d’Amérique. Cela vous montre essentiellement les différences, n'est-ce pas ? Lorsque vous allez en Amérique, il y a des choses comme les bouches d'incendie, où elles sont placées et à quoi elles ressemblent. Les lampadaires, leurs emplacements, les poubelles vous voyez ? Elles sont devant la maison, juste à côté de la rue. En Pologne, en Europe, on ne le voit presque nulle part. Il y a tellement de nuances. Dan, quand on en parle, il l'appelle l'Americana.

Dan Hernberg poursuit :

Nos bordures sont différentes, nos couleurs sont différentes sur tous nos panneaux. Tout est juste légèrement différent. Cela ne rompt pas l'immersion, mais c'est juste cette petite chose où vous vous dites : « Eh bien, peut-être que cela n'a pas été fait par des gens qui vivent ici ou par des gens qui comprennent parfaitement toute la culture américaine ». Je pense aussi qu'être en Amérique, cela nous permet d'avoir ces points de contact culturels avec l'influence américaine plus large, vous savez, avec Hollywood. De toute évidence, Cyberpunk 2077 prenait place à Los Angeles, et il y a donc tous ces points de contact culturels et toutes ces choses avec lesquels nous pouvons en quelque sorte interagir, que ce soit à travers la musique, l'histoire ou simplement différentes parties de l'Amérique qui sont intéressantes à explorer.

Grâce à CD Projekt North America, Project Orion sera donc plus « américain » que Cyberpunk 2077, principalement développé par des Polonais qui ne connaissaient que les États-Unis via les films ou la musique. Il faudra patienter un long moment avant de découvrir cette suite. D'ici là, vous pouvez retrouver Cyberpunk 2077: Ultimate Edition à partir de 39,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et GOG.com.