Cyberpunk 2077 : la date de sortie encore repoussée, ce ne sera pas pour novembre !

Cyberpunk 2077 a été révélé en 2012, et a su se faire attendre depuis. Après de nombreux reports qui ont doucement, mais sûrement fait glisser sa date de sortie du début de l'année à la fin 2020, nous avions un rendez-vous fixé avec lui le 19 novembre sur PC, PS4 et Xbox One. Sortez les mouchoirs, CD Projekt a encore une mauvaise nouvelle pour nous : le lancement vient d'être repoussé au 10 décembre 2020.

L'annonce est d'autant plus dure à avaler que le jeu est passé gold au début du mois d'octobre, et qu'un énième report paraissait alors inimaginable. Adam Badowski et Marcin Iwinski ont justifié cette décision sur les réseaux sociaux, invoquant une mauvaise estimation du temps de préparation du patch day one, due à la multiplicité des versions à préparer.



Bonjour tout le monde, Aujourd'hui, nous avons décidé de repousser la date de sortie de Cyberpunk 2077 de 21 jours. La nouvelle date de sortie est le 10 décembre. Certainement, il doit y avoir beaucoup d'émotions et de questions qui vous viennent en tête, alors en premier lieu, acceptez nos plus humbles excuses. Le plus gros défi pour nous est de sortir un jeu sur la génération actuelle, la next-gen et les PC au même moment, ce qui requière de préparer et tester 9 versions (Xbox One/X, compatibilité Xbox Series S/X, PS4/Pro, compatibilité PS5, PC, Stadia...) tout en travaillant à la maison. Depuis que Cyberpunk 2077 a évolué en devenant un jeu next-gen en cours de route, nous devons nous assurer que tout marche bien et que chaque version fonctionne correctement. Nous sommes conscients que cela peut paraitre irréaliste quand nous annonçons que 21 jours feront la différence sur un jeu si massif et complexe, mais ce sera le cas. Certains d'entre vous doivent aussi se demander ce que cela veut dire alors que nous avons dit que nous avions atteint la version gold il y a quelque temps. Passer la certification, ou passer « gold », veut dire que le jeu est prêt, peut être terminé, et possède tout son contenu. Mais cela ne peut pas dire que nous arrêtons de travailler dessus pour améliorer sa qualité. Au contraire, c'est le moment où de nombreuses améliorations sont faites, qui seront ensuite distribuées avec le patch day one. C'est cette période que nous avions sous-estimée. Nous sentons que nous avons un jeu incroyable dans les mains et sommes prêts à prendre toutes les décisions, y compris les plus difficiles, si cela amène à sortir un jeu avec lequel vous allez tomber amoureux.

Espérons que, cette fois, le 10 décembre 2020 soit vraiment le bout du tunnel... Une petite pensée pour les développeurs polonais qui vont devoir travailler en 6 jours sur 7 pendant 3 semaines de plus. Vous pouvez toujours précommander votre exemplaire pour 52,99 € sur Amazon.fr.