Cyberpunk 2077 à nouveau repoussé de plusieurs mois, CD Projekt s'en excuse

À la toute fin mai, CD Projekt affirmait que le développement de Cyberpunk 2077 était entré dans sa phase finale, laissant penser que rien ne viendrait entraver le lancement du RPG en monde ouvert, déjà repoussé du du 16 avril au 17 septembre 2020. Mais ça, c'était avant ce jeudi 18 juin, car le studio a partagé un long message qui risque de ne pas plaire aux joueurs impatients...

Ce qu'il faut retenir de ce pavé, c'est que Cyberpunk 2077 est encore repoussé et sortira désormais le 19 novembre 2020 sur PS4, Xbox One et PC, mais voici tout de même notre traduction :

Nous avons décidé de déplacer le lancement de Cyberpunk 2077 du 17 septembre au 19 novembre.

Ceux d'entre vous qui connaissent la façon dont nous créons les jeux savent que nous ne livrerons pas quelque chose qui n'est pas prêt. « Prêt quand il est terminé » n'est pas seulement une phrase que nous disons parce que ça sonne bien, c'est quelque chose avec lequel nous vivons même lorsque nous savons que nous allons en subir les foudres à cause de ça. Dans le même temps, nous sommes pleinement conscients que prendre une telle décision nous coûte votre confiance, et échanger votre confiance contre du temps supplémentaire est l'une des décisions les plus difficiles qu'un développeur de jeux puisse prendre. Et malgré cela, nous pensons que c'est la bonne décision pour le jeu, nous aimerions toujours nous excuser de vous avoir fait attendre plus longtemps. Notre intention est de faire de Cyberpunk 2077 quelque chose qui restera avec vous pendant des années. En fin de compte, nous espérons que vous comprenez pourquoi nous avons fait ce que nous avons fait.

Au moment où nous écrivons ces mots, Cyberpunk 2077 est terminé à la fois en termes de contenu et de gameplay. Les quêtes, les cinématiques, les compétences et les objets, toutes les aventures que Night City a à offrir - tout y est. Mais avec une telle abondance de contenu et des systèmes complexes entrelacés les uns avec les autres, nous devons passer tout en revue correctement, équilibrer les mécanismes de jeu et corriger de nombreux bugs. Un monde immense signifie un grand nombre de choses à régler et nous passerons le temps supplémentaire à faire exactement cela.

Cette semaine, des journalistes du monde entier commencent à y jouer de manière indépendante. Nous sommes impatients (et assez stressés) d'entendre leurs opinions, ainsi que de voir vos réactions lorsqu'ils publient leurs previews juste après la diffusion du Night City Wire le 25 juin. Nous espérons que cela satisfera une partie de votre soif de jeu pendant que nous travaillons pour le polir pour le lancement de novembre.

Merci,

Marcin Iwinski, cofondateur et Adam Badowski, chef du studio