Blank. : un nouveau studio fondé par d'anciens membres de CD Projekt, dont le réalisateur de Cyberpunk 2077

Nombreux sont les concepteurs et développeurs de gros studios à prendre le large pour suivre une voie plus tranquille en indépendant. Et cette semaine, ce sont d'anciens membres de CD Projekt qui annoncent la fondation de Blank., un nouveau studio qui comprend déjà du très beau monde.

Blank. Game Studios a été cofondé par Mateusz Kanik, le réalisateur de Cyberpunk 2077 au début du projet et coréalisateur de The Witcher 3: Wild Hunt, ainsi que par Jedrzej Mroz, Marcin Jefimow, Mikolaj Marchewka, Michal Dobrowolski, Artur Ganszyniec, et Grzegorz Przybys. La plupart viennent également de chez CD Projekt, mais aussi de Rookiez ou Division 48 Studio, des firmes polonaises.

Sans surprise, Blank. est basé à Varsovie et compte déjà une dizaine de membres, mais le recrutement est lancé et l'équipe veut atteindre les 60 employés pour développer son premier projet. Un jeu vidéo encore inconnu, mais qui sera centré sur des personnages dans un monde apocalyptique.

Il faudra évidemment patienter un moment avant de découvrir le premier titre de Blank..