Rebel Wolves : un nouveau studio ouvert par des anciens de CD Projekt RED, un RPG AAA sous Unreal Engine 5 en projet

Peut-être poussés à voler de leurs propres aux ailes suite au lancement raté de Cyberpunk 2077, d'anciens employés de CD Projekt RED ayant aussi travaillé sur The Witcher viennent d'annoncer l'ouverture de Rebel Wolves. Ce nouveau studio basé sur l'équité, le travail d'équipe et la franchise œuvrera principalement depuis Varsovie, en Pologne.

Il est dirigé par Konrad Tomaszkiewicz, anciennement game director sur The Witcher 3, second game director sur CP 2077 et vice-président de la production chez CDPR, qui avait été au cœur d'une affaire de harcèlement moral pour laquelle il n'a pas été poursuivi. Il sera accompagné par Daniel Sadowski en tant que directeur du design, Jakub Szamałek en tant que scénariste principal, Tamara Zawada en tant que directrice de l'animation, Bartłomiej Gaweł en tant que directeur artistique, Michał Boryka au poste de CFO et Robert Murzynowski et chef de studio. L'équipe comporte déjà une douzaine de personnes et devrait à terme être composée de plus de 80 employés.

Tous ont pour objectif de créer un RPG dark fantasy AAA pour PC et consoles next-gen utilisant l'Unreal Engine 5, qui veut devenir le premier d'une saga. Un premier concept art qui pourrait être lié au projet a été dévoilé au passage.

« Nous sommes fiers de nos réalisations passées, mais nous avons faim de plus », déclare Tomaszkiewicz à GamesIndustry.biz. « Nous voulons expérimenter, repousser les limites, découvrir de nouvelles façons de raconter des histoires dans le milieu du jeu vidéo. Nous avons senti que le démarrage d’une nouvelle entreprise, où nous prenons toutes les décisions, nous donnera la liberté de prendre les risques nécessaires pour réaliser ces ambitions. » « Nous voulons recréer le sentiment d’une session de jeu de rôle sur papier, où vos options semblent illimitées, où le monde réagit à vos choix, où chaque décision compte. »

Le directeur a d'ailleurs été interrogé sur la position de son studio sur les NFT, et elle est claire :

« C’est très simple. Nous ne les aurons pas dans nos jeux. Jamais. »

De bien belles promesses en somme, qui devraient mettre du temps à se concrétiser.