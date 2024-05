Elsewhere Entertainment : un nouveau studio ouvert par Activision avec des vétérans, et pas pour travailler sur Call of Duty

Depuis plusieurs mois, le groupe Activision-Blizzard-King connaît de gros chamboulements, avec évidemment le rachat par Microsoft, mais également à cause de nombreux licenciements et des réaffectations qui font mal. Toys for Bob s'était par exemple ainsi vu missionner le développement de contenus pour Call of Duty, il a décidé de prendre le large et redevenir indépendant.

Mais heureusement, chez Activision, il n'y a pas que Call of Duty. L'éditeur vient d'annoncer l'ouverture d'Elsewhere Entertainment, un nouveau studio de développement basé à Varsovie, en Pologne. Épaulé par des équipes aux États-Unis, Elsewhere « se concentre exclusivement sur la création d’une nouvelle franchise AAA basée sur la narration et définissant le genre ». De bien belles promesses, il faut dire que le studio compte déjà dans ses rangs des vétérans de l'industrie qui ont travaillé sur The Last of Us, Uncharted, The Witcher, Cyberpunk, Destiny, Tom Clancy’s The Division ou encore Far Cry.

Activision affirme qu'Elsewhere Entertainment sera « un studio autonome de premier plan dédié à la création d’un environnement qui inspire des idées audacieuses et diversifiées », incitant son personnel à « explorer et à collaborer de manière créative pour créer une franchise avec un héritage durable qui résonne bien au-delà des jeux ». Des ambitions louables, assez éloignées du credo d'Activision, qui n'est pas trop du genre à prendre des risques.

Espérons désormais qu'Activision et Elsewhere Entertainment tiennent leurs promesses, les attentes sont déjà élevées, mais il faudra sans doute patienter quelques années avant de découvrir le premier jeu de ce jeune studio.