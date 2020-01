C77 Entertainment : un nouveau studio par des anciens de Battlefield et Halo ouvre à Seattle

Dans la famille Amplifier Game Invest, cousine de THQ Nordic dans la maison-mère d'Embracer Group, un nouvel arrivant à déjà fait son entrée la semaine passée avec River End Games, basé à Göteberg en Suède.



AGI a déjà un autre studio dont il veut annoncer l'ouverture aujourd'hui, et il est cette fois basé à Seattle, aux États-Unis, même s'il sera mené par des Suédois. C77 Entertainment est dirigé par Mattias Kylén, designer de niveaux pour Halo 5: Guardians, Battlefield 3 ou Mercenaries 2: World in Flames, et Kenny Magnusson, qui s'est fait les dents sur les VFX de Battlefield 2: Modern Combat, Battlefield 3 ou Halo 4. Ils ont pour objectif de créer « des gros jeux d'action pour PC et consoles », et recrutent une équipe de choc dans ce but.

« Nous avons trouvé une bonne opportunité de créer un nouveau studio avec Mattias Kylen et Kenny Magnusson » a déclaré Per-Arne Lundberg, PDG d'Amplified Game Invest. « Leur expérience inégalée, associée à leur vision et leur passion, a vraiment facilité l'appui sur le bouton de démarrage. » Mattias Kylen a ajouté: « Le soutien fourni par Amplifier Game Invest et le groupe Embracer n'est pas seulement financier, mais comprend le marketing, l'édition, les opérations commerciales, la paie, les RH et le juridique. Ils ont été fantastiques de nous fournir cette infrastructure. Pour un groupe très créatif comme C77 Entertainment, qui ne sont pas des entrepreneurs traditionnels, c'est un rêve devenu réalité. »

Vous l'aurez compris, en s'associant à AGI, Mattias Kylen et Kenny Magnusson vont pouvoir se focaliser sur la création pure et dure : reste désormais à savoir ce sur quoi ils vont concentrer leur énergie ces prochaines années.