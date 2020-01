River End Games : un nouveau studio suédois par des anciens de Battlefield 2, Need for Speed et Mirror's Edge

Vous connaissez Embracer Group ? Mais si, la société à qui appartient THQ Nordic et qui a récemment racheté Tarsier Studios. Il va falloir apprendre à faire avec elle, et aussi avec ses différentes divisions, parmi lesquelles Amplifier Game Invest, fonds d'investissement anciennement connu sous le nom Goodbye Kansas Game Invest.



Amplifier Game Invest vient d'annoncer la création d'un tout nouveau studio basé à Göteborg, en Suède, appelé River End Games. Il sera dirigé par le directeur créatif Anders Hejdenberg et le programmeur senior Karl Broström, tandis que Andreas Roman mènera la partie narrative, Magnus Olin la création de niveaux et Gabriel Flamm les cinématiques. Ces noms vous sont peut-être inconnus, mais ces développeurs sont des vétérans de l'industrie, avec une moyenne de 18 ans de métier à eux cinq, et des jeux comme Mirror's Edge, Battlefield 2 et Need for Speed à leur actif.

« Chez Amplifier Game Invest, nous avons vu l'opportunité de constituer une équipe exceptionnelle et de fonder un nouveau studio ambitieux à Göteborg, en Suède. Nous avons approché Anders Hejdenberg et Karl Broström et ils étaient tous les deux ravis de l'occasion », a déclaré Per-Arne Lundberg, PDG d'Amplifier Game Invest.

L'équipe cherche actuellement à recruter un programmeur et un animateur confirmés pour renforcer ses rangs, mais est déjà « bien avancé » sur le développement de son premier projet. Il s'agira d'une « nouvelle licence, avec une narration profonde et une direction artistique exquise ». Reste désormais à attendre de voir ce que ces talentueux créateurs nous réservent.