Dark Passenger : un nouveau studio ouvert par d'anciens développeurs de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077

Jakub Ben et Marcin Michalski ont passé plusieurs années chez CD Projekt, le premier était notamment cinematic artist sur The Witcher 3: Wild Hunt, tandis que le second a occupé le porte d'animateur sur Cyberpunk 2077. Et ils ont décidé de fonder Dark Passenger, qui tease déjà son premier jeu.

Ce titre n'a pas encore de nom officiel, mais il est présenté comme un jeu d'action multijoueur avec des ninjas, qui se déroulera au Japon féodal. La description reste un peu vague, mais les joueurs pourront se servir d'armes comme des katanas, des shurikens ou encore des sabres wakizashi, se déplacer en grimpant aux murs avec des gants à griffes et même traverser de longues distances en courant sur les flèches tirées par les autres joueurs. Côté gameplay, il s'agira d'un jeu à la première personne, avec des mécaniques multijoueurs et possiblement de la coopération en PvPvE, le tout développé à l'aide de l'Unreal Engine 5.

Ce premier titre de Dark Passenger promet déjà d'être intéressant, mais il faudra encore patienter avant d'en savoir davantage. Le jeu est attendu sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series X|S à une date encore inconnue. Vous pouvez retrouver Cyberpunk 2077 à 59,99 € sur GOG.com.

