Jar of Sparks : un nouveau studio ouvert par des anciens de Halo, Batman Arkham et SSX

Les studios d'aujourd'hui feront les jeux de demain, alors chaque ouverture d'entreprise mérite forcément un peu d'attention. Surtout quand elle est réalisée par des développeurs qui ont déjà marqué l'industrie de leur patte. NetEase Games, éditeur chinois qui veut prendre plus de place sur le marché international, vient d'annoncer l'ouverture de Jar of Sparks, un studio basé à Seattle dont il sera propriétaire, mais qui « bénéficiera d’une totale liberté créative ».

Il sera mené par Jerry Hook, ancien Head of Design sur Halo Infinite aussi passé chez Bungie en tant que directeur de la Live Team sur Destiny, qui sera accompagné par le directeur créatif Paul Crocker, ancien Lead Narrative Director sur la trilogie Batman Arkham et Assistant Creative Director sur Halo Infinite, le producteur exécutif Greg Stone, producteur sur DOOM et Halo Infinite, et le Gameplay Director Steve Dyck, Design Director sur les séries SSX et NBA qui a aussi œuvré sur le dernier Halo en tant que Character & Combat Director. Vous trouverez aisément le point commun qui a fait qu'ils se connaissent tous.

Ensemble et avec une future équipe encore plus grande qu'ils cherchent à recruter, ils vont travailler sur « la prochaine génération de jeux d’action narratifs [AAA], avec des mondes immersifs qui seront remplis de moments que les joueurs voudront partager les uns avec les autres ».

Jerry Hook, PDG et chef de studio, explique : « Nous avons créé des jeux pour certaines des plus grandes entreprises du jeu, et il est maintenant temps de tenter de mettre notre propre « éclair de génie dans une bouteille ». Nous voulons créer quelque chose de nouveau, d’innovant et qui soit une explosion à jouer. Lorsque vous cherchez à créer un nouveau studio, la partie la plus critique pour trouver le bon partenaire est d’être aligné sur les objectifs fondamentaux d’avoir la liberté de prendre des risques innovants et de mettre la passion de nos créateurs en premier. Cela signifiait que nos expériences de joueurs passaient avant l’entreprise, ce qui est en soi un risque. NetEase est venu à la table avec une forte approche créative d’abord ; ils ont démontré la même passion que nous avons pour nos joueurs et la construction de nouvelles expériences que nous croyons que les joueurs recherchent. »

Maintenant, il va falloir laisser travailler Jar of Sparks, dont nous ne devrions pas voir le premier projet d'ici quelques années.

