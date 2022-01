Nagoshi Studio : l'éditeur NetEase monte une nouvelle équipe dirigée par le créateur de la série Yakuza

La série Yakuza a marqué les 2 décennies passées et risque de continuer à faire parler d'elle suite au virage réussi avec Yakuza: Like a Dragon. Cependant, l'avenir de la franchise se fera sans son créateur, Toshihiro Nagoshi, aussi derrière les Super Monkey Ball, qui a annoncé son départ de Ryu Ga Gotoku Studio en novembre dernier. Son producteur Daisuke Sato avait également quitté SEGA à ce moment-là.

Les rumeurs voulaient qu'ils partent vers NetEase Games, et à juste titre : ils viennent de fonder Nagoshi Studio, une équipe dirigée par Toshihiro Nagoshi et appartenant à l'éditeur chinois. Ils veulent créer une entité à l'atmosphère ouverte, où les vétérans comme les néophytes auront leur mot à dire. Le studio pourra compter sur des talents de renom, pour beaucoup venus de Ryu Ga Gotokuo Studio, dont le directeur des Yakuza Kazuki Hosokawa, le main programmer de Like a Dragon Koji Tokieda, le producteur de Super Monkey Ball Masao Shirosaki, le directeur artistique et le lead character designer de Judgment, Naoki Someya et Toshihiro Ando, le spécialiste des MMORPG Taichi Ushioda et l'ingénieur Mitsunori Fujimoto.

Le changement radical qui a commencé dans l’industrie du divertissement à la fin du 20e siècle a apporté un changement encore plus grand à l’industrie au 21e siècle. Les changements apportés au contenu de divertissement, à la façon dont il est fait et au modèle commercial dicté par les progrès de la technologie et de l’infrastructure ont déclenché un changement de paradigme, et ces changements ont continué à se déployer avec de plus en plus de vitesse.

Ce qui, hier encore, avait été considéré comme le summum du cool devient soudainement obsolète avant que vous ne le sachiez. Pour les créateurs, cela rend le travail dans l’industrie aujourd’hui incroyablement difficile. Mais peu importe comment les temps changent, je crois que ce que les gens attendent essentiellement du divertissement n’a pas changé d’un iota.

Les gens voient leurs rêves dans le divertissement. Les gens se tournent vers le divertissement pour leur donner de l’espoir dans la vie, pour les apaiser dans les moments difficiles et pour ajouter de l’excitation dans les moments heureux. Les gens se tournent vers le divertissement pour fournir l’étincelle pour toutes sortes d’événements.

L’appétit pour le divertissement est le même aujourd’hui que par le passé. Il y a évidemment des différences entre le passé et le présent dans la façon dont le divertissement est consommé, son volume et sa vitesse, mais son essence reste la même. La seule façon de livrer cette essence au monde est que tous les créateurs abordent les œuvres qu’ils créent avec sérieux et clarté tout en s’éloignant pour se rapprocher de l’idéal.

L’un de mes objectifs dans ce studio est de créer une atmosphère ouverte. Cela peut sembler un objectif trop simpliste. Mais même les créateurs les plus talentueux ne peuvent pas libérer pleinement leurs capacités de manière isolée. Je crois que la première étape pour créer des titres de haute qualité et livrer l’essence du divertissement avec une forte motivation commence par la création d’une atmosphère ouverte dans le studio .

Cela signifie avoir des discussions ouvertes qui ignorent l’ancienneté et la hiérarchie. Cela signifie ne pas craindre les erreurs tout en n’ayant pas peur de les corriger et en traitant les échecs comme des atouts. Cela signifie ne pas renoncer à atteindre l’idéal et se battre pour s’en rapprocher. Cela peut sembler si simple, mais les choses les plus simples peuvent être étonnamment les plus difficiles à faire, et en même temps les plus importantes. Nagoshi Studio s’engage à créer du contenu pour que le monde entier puisse profiter de cette atmosphère.

Toshihiro Nagoshi