Blizzard : NetEase n'éditera plus World of Warcraft, Overwatch 2, Hearthstone et les jeux du studio en Chine

Le marché chinois est incontournable pour tous les développeurs occidentaux, mais pour s'installer dans le pays, mieux vaut passer par un partenaire d'édition. C'est ainsi qu'Activision-Blizzard travaillait main dans la main avec NetEase afin de distribuer et éditer ses jeux en Chine.

Mais ce partenariat va prendre fin, après 14 ans. Blizzard Chine a annoncé que NetEase n'a pas accepté son offre de renouvellement de six mois, et est à la recherche d'un nouveau partenaire pour éditer ses jeux en Chine. En attendant, World of Warcraft, Warcraft III: Reforged, Hearthstone, Diablo III, Diablo: Immortal, StarCraft, Overwatch 2 ou encore Heroes of the Storm seront inaccessibles à partir du 23 janvier prochain, date à laquelle NetEase va couper les serveurs.

NetEase a déjà commencé à dissoudre ses équipes qui étaient chargées de s'occuper des jeux de Blizzard en Chine et a tenu à se défendre face à la grogne des joueurs en précisant que Blizzard négocie généralement ses contrats de partenariat pour trois ans. L'éditeur chinois n'a pas apprécié de n'avoir qu'une proposition pour six mois, les deux studios n'ont pas réussi à trouver d'accord, leur relation est donc terminée.

C'est un coup dur pour tous les joueurs chinois, qui ne pourront pas profiter des titres de Blizzard tant qu'un nouvel éditeur pour ce marché n'aura pas été trouvé. Et cela pose pas mal de questions quant à la scène e-sportive, de nombreux joueurs professionnels sont chinois ou localisés en Chine.

Pour rappel, le partenariat entre Blizzard et NetEase avait donné lieu au jeu mobile Diablo Immortal, mais un autre projet pour smartphones aurait été abandonné l'été dernier. À l'époque, il y avait déjà de l'eau dans le gaz, et il y a quelques semaines, le président de NetEase Simon Zhu aurait même traité un membre exécutif de Blizzard d'« abruti ». Bonne ambiance.

