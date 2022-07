CD Projekt a perdu 75 % de sa valeur en deux ans, merci Cyberpunk 2077...

Fondé en 1994 et d'abord éditeur de jeux de rôle en Pologne, CD Projekt a développé son premier jeu en 2007 seulement, The Witcher, adapté des romans Le Sorceleur. Un succès critique et commercial qui a lancé une franchise jusqu'au troisième épisode en 2015, et à cette époque, CD Projekt était considéré comme un studio incontournable dans le monde entier. Et il allait faire encore mieux.

Depuis l'E3 2012, les fans attendaient Cyberpunk 2077, FPS/RPG adapté du jeu de rôle sur table Cyberpunk 2020, un jeu ultra ambitieux qui devait révolutionner le genre. Les investisseurs s'attendaient à un énorme carton, et l'action en bourse de CD Projekt a grimpé jusqu'en août 2020 où elle a dépassé les 40 milliards de złoty (plus de 9,6 milliards d'euros), c'était mieux qu'Ubisoft ! Mais c'est là que les problèmes ont commencé : les développeurs ont repoussé plusieurs fois le lancement de Cyberpunk 2077, les investisseurs ont commencé à trembler et l'action en bourse a chuté de 25 % à la fin de la même année 2020.

Deux ans après avoir été au sommet, où en est CD Projekt ? Eh bien, la chute est rude, mais logique. Comme l'a souligné Business Insider Poland, la valorisation en bourse du studio est tombée sous les 10 milliards de złoty, soit un peu plus de deux milliards d'euros, une chute de 75 % en deux ans, pour une valorisation équivalente à celle de 2017. Ce qui n'est déjà pas si mal, mais il est clair que le développement compliqué de Cyberpunk 2077 et ses reports ont fait souffrir le studio. D'ailleurs, d'après Business Insider Poland, le nouveau roi du jeu vidéo en Pologne serait Techland, développeur des Dying Light, qui vaudrait plus de 10 milliards de złoty, même si le studio n'est pas valorisé en bourse pour le moment.

Du côté de Cyberpunk 2077, malgré le lancement compliqué, le jeu de rôle futuriste en vue à la première personne s'est écoulé à plus de 18 millions d'exemplaires, un chiffre qui devrait continuer de grimper avec le lancement de son extension en 2023. Vous pouvez retrouver le jeu à 59,99 € sur GOG.com.