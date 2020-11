Cyberpunk 2077 : le jeu de CD Projekt tiendra lui aussi sur deux Blu-ray, l'espace requis sur PS4 dévoilé !

La musique de Cyberpunk 2077 est au centre de l'actualité du jeu de rôle de CD Projekt avec la diffusion ces derniers jours des titres No Save Point de Run the Jewels et Black Dog de SAMURAI (Refused). Pour cause, le 5e Night City Wire qui sera diffusé cette semaine sera centré sur cet élément central à l'immersion. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler cette fois, puisqu’un internaute a partagé une photo tronquée de l'avant de la jaquette et une autre de sa face arrière, que nous pourrons avoir entre les mains si nous optons pour la version PS4, et plusieurs détails ont attiré l'attention.

Outre le contenu bonus numérique et physique, dont la carte du jeu et les postcards que nous avions déjà pu observer en photos, c'est bien la mention de deux Blu-ray qui nous intéresse. Oui, il faudra prévoir de la place pour accueillir ce monde ouvert, puisque 70 Go devront être disponibles pour installer Cyberpunk 2077 sur la console de Sony, et ce sans compter l'inévitable patch day one. Tout aussi intéressant, il sera possible de jouer en Remote Play depuis votre PS Vita ou votre PC !

La date de sortie de Cyberpunk 2077 est pour rappel désormais fixée au 10 décembre sur PS4, mais aussi sur Xbox One, PC et Stadia. Vous pouvez précommander votre copie pour 52,99 € sur Amazon.