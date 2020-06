Cyberpunk 2077 : deux onéreuses chaises gaming dévoilées en collaboration entre CD Projekt et Secretlab

Avec la diffusion du premier Night City Wire ce jeudi, CD Projekt a encore fait monter d'un cran la hype chez les joueurs attendant Cyberpunk 2077. Cet univers issu d'un jeu de rôle sur table va d'ailleurs s'étendre à de nouveaux supports, que ce soit avec le comics Trauma Team ou l'anime Edgerunners. Les fans ont en plus de ça déjà de quoi faire côté hardware et accessoires avec la Xbox One X aux couleurs du jeu et sa manette, mais ça ne va pas s'arrêter là. Si vous cherchiez une chaise gaming pour être confortablement installés durant vos futures nuits blanches à Night City, vous allez être servis !

Dive into the world of Cyberpunk 2077 in a real netrunner's style with a chair directly from @secretlabchairs!



Choose your seat at https://t.co/Iy3ofDXRyt! pic.twitter.com/YGJ7PhGZzZ — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 26, 2020

CD Projekt vient en effet d'annoncer un partenariat avec Secretlab, fabricant reconnu de chaises de bureau pour joueurs, se concrétisant par le lancement de deux modèles en édition limitée Cyberpunk 2077 basés sur les Secretlab OMEGA 2020 Series et Secretlab TITAN 2020 Series. Le jaune caractéristique désormais indissociable du RPG / FPS se retrouve donc sur ces sièges, en plus de nombreux détails évoquant directement cet univers futuriste et V, le personnage principal. Le must reste sans doute le dos arborant le logo Samurai du groupe de rock de Johnny Silverhand (Keanu Reeves dans le jeu), du plus bel effet.

Alexander Ang, cofondateur et CEO de Secretlab a déclaré la chose suivante au sujet de ce partenariat :

En collaboration avec l'équipe de conception de CD Projekt RED, nous nous sommes inspirés des visuels emblématiques et futuristes de Cyberpunk 2077 pour créer la chaise Secretlab Cyberpunk 2077 Edition. Elle combine les éléments déterminants de l'univers Cyberpunk avec l'ingénierie et la technologie de la série Secretlab 2020 et est un incontournable pour les joueurs qui cherchent à compléter leur collection d'objets de collection Cyberpunk. Nous sommes impatients que les joueurs éprouvent un vrai confort sur une chaise inspirée de leur jeu préféré.

Bon, il va tout de même falloir se faire une raison, ces chaises ne sont pas faites pour toutes les bourses, car la Secretlab TITAN 2020 Series est vendue 489 €. Quant à la Secretlab OMEGA 2020 Series, ses 449 € n'ont visiblement pas découragé les fans, puisqu'elle est déjà en rupture... Vous pouvez au moins admirer quelques photos en page suivante. Dans tous les cas, vous pouvez précommander Cyberpunk 2077 au prix de 54,99 € sur Amazon, en attendant sa sortie le 19 novembre 2020.

Lire aussi : PREVIEW de Cyberpunk 2077 : nous y avons joué 4h, de la pure folie