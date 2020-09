Cyberpunk 2077 : un tour d'horizon de Night City et des gangs dans deux nouvelles bandes-annonces, les configurations PC dévoilées

Un mois après un deuxième Night City Wire ayant servi à présenter les trois parcours de vie de V, du gameplay des armes et une nouvelle chanson que nous retrouverons dans Cyberpunk 2077, c'est un troisième épisode qui vient d'être diffusé ce vendredi comme prévu. Bon, pas de point musical, puisqu'il y a eu un changement de planning entre temps, mais les gangs étaient eux bien présents. Mais avant d'en parler, voici pour commencer une nouvelle bande-annonce présentant la vie à Night City.

Comme évoqué dans la vidéo, les possibilités de cette ville californienne semblent infinies, avec une société de consommation à son paroxysme, quelques publicités étant montrées en plus du flash info local. Sauf que les différences entre les échelles sociales y sont pour le coup encore plus grandes, le nombre de SDF étant apparemment en pleine augmentation, de même que les crimes. Si vous êtes attentifs, vous remarquerez des apparitions de Johnny Silverhand et la star Lizzy Wizzy.

Le senior level designer Miles Tost nous a ensuite fait part de l'approche qu'a pris CD Projekt pour faire passer Night City du jeu de rôle sur table à sa représentation vidéoludique. Elle sera véritablement la vedette de l'aventure, avec une géographie basée sur la véritable côte californienne et composée de six grands quartiers. Son aspect se veut réaliste et très organique, avec assez de différences entre les districts pour ne pas créer d'ennui chez les joueurs, que ce soit sur le plan architectural ou démographique. Ces repères visuels permettront de naviguer facilement en prenant simplement le temps d'observer les alentours. Pour autant, et contrairement aux précédentes productions du studio, l'exploration sera bien plus verticale, et potentiellement intimidante avec des méga-buildings, des élévateurs permettant de passer d'un étage à l'autre de la ville et bien plus. Différentes histoires et activités secondaires ont par ailleurs été placées un peu partout, et le souci du détail a même emmené les développeurs à nommer chaque rue ! Après ça, ce sont les gangs qui ont donc été mis à l'honneur :

Nous avions déjà évoqué chacun d'eux lorsque le studio partageait sur Twitter d'infimes détails à leur sujet, mais nous les voyons ici dans leur élément. Au programme, le Maelstrom avec ses adeptes des modifications corporelles via des cyberwares, très instables mentalement à ce qu'il parait ; les Valentinos d'Heywood dans la plus pure tradition des gangs latino-américains ; les patriotes extrémistes de la 6th Street ; les maîtres du réseau et netrunners que sont les Voodoo Boys ; les Animals de Pacifica, des gros bras aimant la bagarre ; les Tyger Claws de Japantown, amateurs de katanas et le Mox représenté par des travailleuses du sexe ayant un fort esprit de communauté.

Ça, c'est pour la ville, mais les Badlands n'en seront pas moins dangereuses avec les Wraiths (pas de panique, ceux-là ne sucent pas l'énergie vitale comme dans la galaxie de Pégase) et les Aldecaldos visiblement fan de courses sauvages. Le Quest Director Mateusz Tomaszkiewicz a d'ailleurs déclaré que si nous pouvons travailler occasionnellement pour tous ces gangs, lorsque nous ne sommes pas obligés de les affronter, notre statut de mercenaire ne permettra pas d'en rejoindre un en particulier. En revanche, les meilleurs de notre profession font partie de l'Afterlife, un groupe d'élite se réunissant dans un bar du même nom.

Ensuite, nous avons eu droit à un aperçu rapide des créations du fameux concours de design de PC Alienware Aurora avec les modèles ayant été sélectionnés. Et en parlant d'ordinateur, le vôtre pourra-t-il faire tourner Cyberpunk 2077 ? Voici la réponse avec les configurations minimale et recommandée, nous fournissant au passage une estimation de la taille du jeu, puisqu'il faudra libérer au moins 70 Go ! Le studio recommande par ailleurs un SSD pour vivre l'expérience dans les meilleures conditions.

Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce 3e Night City Wire ci-dessous si l'envie vous en prend et des visuels en page suivante. Sachez qu'un quatrième épisode est d'ores et déjà prévu, reste à voir s'il s'agit de celui du Tokyo Game Show 2020 Online ou d'une diffusion qui aura lieu en octobre.

Pour rappel, Cyberpunk 2077 est attendu le 19 novembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC, avec une version Stadia également prévue. Vous pouvez précommander votre exemplaire 54,99 € sur Amazon.

