TGS 2020 Online : le programme complet avec des conférences Xbox, SEGA et Konami, un Night City Wire et plus encore !

Le mois de septembre risque d'être particulièrement intéressant, car nous allons forcément avoir des nouvelles des PS5 et Xbox Series X, prévues pour la fin d'année. Et il y aura aussi un évènement dans quelques semaines avec le Tokyo Game Show 2020 Online, auquel participeront de grands éditeurs. Capcom, Koei Tecmo, Level-5 et Square Enix ont par exemple prévu des annonces, mais ils ne sont pas les seuls.

Dans le cadre du programme officiel, nous aurons ainsi droit à un Xbox Tokyo Game Show Showcase 2020 le 24 septembre à 14h00, une conférence SEGA/Atlus le lendemain à 13h00, un nouveau Night City Wire pour découvrir les fonctionnalités de Cyberpunk 2077 (disponible à 54,99 € sur Amazon) le 26 à 7h00, ou encore un Konami Info Show le même jour à 13h00. Les dates et heures de tous les évènements, basés sur les horaires français, sont visibles ci-dessous.

24 septembre Stream 1

13h00 – Conférence d'ouverture



14h00 – Xbox Tokyo Game Show Showcase 2020



15h00 – Square Enix



16h00 – Lightning Games - Présentation de Hardcore Mecha, HAAK et ANNO: Mutationem 25 septembre Stream 1

4h00 – Programme du jour



5h00 – Gamera Game Now! Tokyo Game Show Special



6h00 – Huawei Technologies Japan App Gallery



7h00 – Renaissance High School Group



8h00 – SoftBank



9h00 – Lilith Games: AFK Arena x Rise of Kingdoms TGS Special Official Live Stream



10h00 – BenQ Japan: New Brand Presentation



11h00 – DMM Games New Title Presentation



12h00 – Keynote



13h00 – Sega / Atlus TV - Présentation des jeux à venir cet automne et des initiatives pour le 60e anniversaire.



14h00 – GungHo Online Entertainment Tokyo Game Show Official Live Stream



15h00 – Capcom Special Program



16h00 – Mouse Computer



17h00 – Efun New Title Information Live Stream



18h00 – Fujitsu Connected Technologies

Stream 2

10h00 à 12h00 – Sense of Wonder Night 2020

Stream 3

16h00 à 19h00 – eSports X: Street Fighter League: Pro-JP 2020 Part 1: Opener 26 septembre Stream 1

3h00 – Programme du jour



4h00 – D3 Publisher: Save the Square Earth! Earth Defense Force: World Brothers TGS 2020 Live Stream



5h00 – Happinet



7h00 – Spike Chunsoft: Cyberpunk 2077 Night City Wire



8h00 – Level-5 Special Meeting



10h00 – GREE Animation Game Show 2020



11h00 – Cygames: TGS 2020 Special Sneak Peek Shadowverse: Champion’s Battle



12h00 – Japan Game Awards 2020: Day 1



13h00 – Konami Info Show



14h00 – Koei Tecmo Games: TGS 2020 Special Program: Two Key Titles - Présentation de Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy et d'un jeu encore secret.



16h00 – I-O Data Device



17h00 – Tencent Games

Stream 2

6h00 à 6h30 – Japan Game Awards 2020: Amateur Division

Stream 3

11h00 à 14h00 – eSports X: Puzzle & Dragons Champions Cup TGS 2020 Online



14h00 à 17h00 – eSports X: Magic: The Gathering Arena Saturday Night’s Emergency Magic: The Gathering Agenda: “The First Modern Trading Card Game with VTuber Nijisanji / Pro Gamers”

27 septembre Stream 1

3h00 – Programme du jour



4h00 – Linekong (YouTube) – Retour sur l'historique de la série Ys et le portage mobile d’Ys VIII: Lacrimosa of Dana



5h00 – Japan Electronics College



6h00 – Aqua



7h00 – AKRacing



8h00 – Koei Tecmo Games: Dynasty Warriors 20th Anniversary Live Stream - Révélation de deux nouveaux jeux



9h00 – Konami: Momotaro Dentetsu: Showa Heisei Reiwa mo Teiban!



10h00 – Bandai Namco Entertainment: Sword Art Online and Scarlet Nexus Special Program



12h00 – Japan Game Awards 2020: Day 2



13h00 – KLab Games: Bleach: Brave Souls Bankai Live



14h00 – miHoYo: Genshin Impact Pre-Launch Live Stream



15h00 – PlayerUnknown’s Battlegrounds Japan eSports Conference 2020



17h00 – Clôture

Stream 2

6h00 to 8h00 – Japan Game Awards 2020: U18 Division

Stream 3

12h00 à 15h00 – eSports X: Red Bull Untapped Japan Qualifier by Magic: The Gathering Arena

Si vous êtes curieux et que le japonais ne vous fait pas peur, toutes les annonces pourront être découvertes en direct sur YouTube. Certains éditeurs devraient tout de même proposer des traductions en anglais de leurs évènements.