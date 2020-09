TGS 2020 Online : Square Enix dévoile son line-up et son planning de diffusion sur la Toile

Cette année, COVID-19 oblige, le TGS 2020 n'aura pas lieu physiquement dans l'Archipel, mais disposera tout de même d'un évènement entièrement numérique sur la Toile du 23 au 27 septembre. Les éditeurs japonais ne vont évidemment pas manquer l'occasion pour parler de leurs productions et Square Enix sera au rendez-vous avec un line-up de jeux bien dodu parmi les productions déjà annoncées.

Sans plus attendre, voici les titres annoncés :

Sinon, l'application pour mobiles Manga UP!, la branche Square Enix Music et le jeu de cartes officiel Final Fantasy feront aussi partie de la fête. Du côté des présentations, ce sont surtout les évènements non annoncés qui titillent notre curiosité, puisqu'il peut donc s'agir de projets encore non dévoilés pour certains. Vous pourrez tout suivre via les flux vidéo YouTube présents ci-dessous.

24 septembre 11h00 - Annoncé prochainement

15h00 - Annoncé prochainement

25 septembre 11h30 - Square Enix Music au Tokyo Game Show 2020 - Game Sanpo TGS Special : « Leçon de vocabulaire pour les joueurs en vue d'être diplômés en disant "Cette chanson est géniale ! C'est dingue!" / Final Fantasy x Critique musicale x Pianiste » avec Ai Takahashi (chanteuse, modèle, actrice), Junichi Konuma (critique musical) et Hayato Sumino (pianiste).

avec Ai Takahashi (chanteuse, modèle, actrice), Junichi Konuma (critique musical) et Hayato Sumino (pianiste). 12h30 - Livestream spécial pour célébrer la sortie du manga SINoALICE x Manga UP! avec Takuto Aoki (scénariste), Himiko (mangaka), MCs Sameji (ventes) et Igarashi (édition).

avec Takuto Aoki (scénariste), Himiko (mangaka), MCs Sameji (ventes) et Igarashi (édition). 13h15 - Kingdom Hearts: Melody of Memory TGS 2020 Special Show avec Susumu Imadachi (présentateur), Ichirou Hazama (producteur), Tetsuya Nomura, Masanobu Suzui (co-directeur), Shinya Kiyozuka (pianiste), Yoko Shimomura (compositrice) et Kasumi Ashizawa.

avec Susumu Imadachi (présentateur), Ichirou Hazama (producteur), Tetsuya Nomura, Masanobu Suzui (co-directeur), Shinya Kiyozuka (pianiste), Yoko Shimomura (compositrice) et Kasumi Ashizawa. 14h15 - Square Enix Music au Tokyo Game Show 2020 : les musiques de mondes de jeu jouées par le pianiste Shinya Kiyozuka avec Kousuke Hiraiwa (présentateur).

26 septembre 6h15 - Annoncé prochainement

7h45 - Rivals LIVE! Vol. 2 Square Enix Presents at TGS 2020 Online Special! – avec Ayana Tsubaki (présentatrice), Tatsuhiro Futagi (producteur) et Yusuke Tomita (producteur).

– avec Ayana Tsubaki (présentatrice), Tatsuhiro Futagi (producteur) et Yusuke Tomita (producteur). 9h00 - Chou Dragon Quest X TV Tokyo Game Show 2020 Special avec Kouji Aoyama (producteur), Takashi Anzai (directeur), Saeki YouthK (chanteur), Masashi Sonomura, Marina Nishii, Motohiro Takewaka (présentateur) et Ayana Tsubaki (présentatrice).

avec Kouji Aoyama (producteur), Takashi Anzai (directeur), Saeki YouthK (chanteur), Masashi Sonomura, Marina Nishii, Motohiro Takewaka (présentateur) et Ayana Tsubaki (présentatrice). 10h30 - SaGa Series TGS 2020 Special Live Stream avec Akitoshi Kawazu (directeur général), Masanori Ichikawa (producteur de la licence), Kazuma Oushuu (producteur sur Imperial SaGa Eclipse), Kenji Ito (compositeur), Seizan Shimazaki (producteur et ingénieur), Nobuo (présentateur) et Yui (présentatrice).

avec Akitoshi Kawazu (directeur général), Masanori Ichikawa (producteur de la licence), Kazuma Oushuu (producteur sur Imperial SaGa Eclipse), Kenji Ito (compositeur), Seizan Shimazaki (producteur et ingénieur), Nobuo (présentateur) et Yui (présentatrice). 11h45 - Gunslinger Stratos TV x Square Enix Official Goods

13h00 - Toji no Miko: Kizamishi Issen no Tomoshibi TGS 2020 Special Live Stream avec Himika Akaneya (seiyū), Kaede Hondo (seiyū) et Takanori Shiina (producteur).

avec Himika Akaneya (seiyū), Kaede Hondo (seiyū) et Takanori Shiina (producteur). 14h00 - Square Enix Music au Tokyo Game Show 2020 : célébration de la sortie de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition - Starry Night Music Festival at Billboard Live Tokyo avec Kumi Tanioka (compositrice) et Yae (chanteuse).

avec Kumi Tanioka (compositrice) et Yae (chanteuse). 15h00 - Annoncé prochainement

27 septembre 5h45 - Starting Today, You’re a Card Gamer! Final Fantasy Trading Card Game ~Novice House~

6h30 - Final Fantasy: Brave Exvius Official Live Stream: Between Information TGS 2020 Special avec Kei Hirono (producteur), Chuuni et Rie Ishikawa.

avec Kei Hirono (producteur), Chuuni et Rie Ishikawa. 7h45 - War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius TGS 2020 Special avec Kei Hirono (producteur), Yuugo Ogura (directeur) et Nakai Kazuhide (chargé de la promotion).

avec Kei Hirono (producteur), Yuugo Ogura (directeur) et Nakai Kazuhide (chargé de la promotion). 9h00 - Annoncé prochainement

10h15 - Dragon Quest: The Adventure of Dai Game Project Fall Special Livestream avec Ryuutarou Ichimura (producteur général), Makoto Nakayama (producteur de Xross Blade), Takuya Shiomi (producteur de Tamashii no Kizuna) et plusieurs invités spéciaux.

avec Ryuutarou Ichimura (producteur général), Makoto Nakayama (producteur de Xross Blade), Takuya Shiomi (producteur de Tamashii no Kizuna) et plusieurs invités spéciaux. 12h30 - Square Enix Music au Tokyo Game Show 2020 : Square Enix Music DJ Mix Show feat. Ram Rider

13h30 - Final Fantasy XIV : Yoshi-P Sanpo avec Naoki Yoshida (producteur et directeur), Yosuke Saito (producteur de la licence NieR), Yoko Taro et Toshio Murouchi (global community producer).

Dragon Quest XI S - Les Combattants de la Destinée - Édition Ultime est disponible en précommande à 39,99 € sur Amazon.