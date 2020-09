NieR : la licence aura droit à un livestream dédié en ouverture du TGS 2020 Online, de nombreuses informations promises

Square Enix a dévoilé la semaine dernière le planning de ses diffusions et le line-up de jeux que nous retrouverons au TGS 2020 Online, faisant la part belle à la saga Dragon Quest et promettant des nouvelles de jeux encore bien discrets à savoir Babylon's Fall et Balan Wonderworld. Bonne nouvelle pour les fans de la licence NieR, elle s'invitera également avec un live qui promet d'être assez intéressant.

En effet, la fameuse présentation du 24 septembre à 15h00 est désormais connue et concernera aussi bien les deux nouveautés que sont NieR Replicant ver.1.22474487139... attendu sur PS4, Xbox One et PC, et NieR Re[in]carnation, prévu sur les mobiles sous iOS et Android, que NieR: Automata. Oui, la présence de ce dernier est assez étonnante. Au-delà d'un possible nouveau cap de ventes franchi, la seule autre explication serait une annonce d'un portage amélioré sur next-gen. Dans tous les cas, ce NieR TGS 2020 Special Programming - The "We Have a Decent Amount of New Info" Special disposera de sous-titres en anglais. Vous pourrez le suivre depuis notre article évoqué plus haut à la suite de l'autre programme mystère de l'éditeur ou directement ci-dessous.

Et si vous n'avez toujours découvert la licence, NieR: Automata est vendu 19,99 € sur Gamesplanet.

Mise à jour : une autre diffusion aura lieu le 26 septembre à 15h00, mais ne servira qu'à faire suite à celle du 24 et ne devrait pas contenir de nouvelles informations.