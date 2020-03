NieR Re[in]carnation : la licence fera un détour sur mobiles avec un jeu inédit

Vous vouliez de la nouveauté en plus de l'annonce de NieR Replicant ver.1.22474487139... ? Et bien soit, mais il ne s'agit hélas pas d'un jeu se destinant aux consoles et PC cette fois, mais bel et bien d'un titre mobile appelé NieR Re[in]carnation, lui aussi teasé en vidéo.

Contrairement à son ainé, il n'a pour le moment été annoncé que sur les canaux de diffusion japonais, dont un site officiel, bien que le compte Twitter du jeu et la bande-annonce affichent du texte en anglais. Peu d'informations sont pour l'instant connues, hormis le fait que Square Enix est évidemment chargé de l'édition de ce RPG, avec Applibot au développement, connu pour divers jeux mobiles, et CyDesignation au character design. Du reste, Yosuke Saito occupe toujours le rôle de producteur et Yoko Taro celui de directeur créatif, avec Keiichi Okabe à la bande-son, Akihiko Yoshida pour le design des personnages principaux et Kazuma Koda en charge des concept arts. Bref, toute la fine équipe de NieR: Automata rempile, il faut donc s'attendre à un titre de qualité sur le plan visuel et narratif, reste à voir la forme que prendra le gameplay.

Assez cryptique, les quelques artworks mis en mouvement montrent une cité parcourue tout d'abord par d'étranges ombres (vaisseaux ou créatures aquatiques ?), puis en ruine à travers les saisons, avec à chaque fois la présence d'un personnage, sans doute le même figurant sur l'illustration dévoilée.

Souvenirs Envie Solitude Salut C'est l'endroit qu'ils appellent la Cage...

Oui, cette jeune fille présente trop de similitudes avec Kainé pour que ce soit un hasard, surtout avec un titre comme NieR Re[in]carnation. Dans tous les cas, elle est accompagnée d'un mystérieux compagnon flottant vêtu d'un drap, façon fantôme. Vivement d'en savoir plus !